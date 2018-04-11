Турчинов: Лукашенко сказал, что РФ с территории Беларуси не нападет или предупредит за сутки 11 11.04.2018, 17:57

1,956

Александр Турчинов

Фото: Reuters

Глава СНБО Украины рассказал о переговорах с Лукашенко в 2014 году.

Весной 2014 года украинских войск не хватало, чтобы перекрыть все направления, которые Россия могла использовать для нападения.

Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал в интервью изданию "Гордон".

"Все мало-мальски живые части я дал команду перебросить с запада страны на север и восток для создания там оборонных рубежей. Войск не хватает перекрыть особо опасные направления возможного наступления.

Резервов нет. Чтобы сократить количество возможных направлений удара, я выехал в Беларусь на встречу с Лукашенко. Он пообещал, что с территории его страны русские нас атаковать не будут. Но когда мы прощались, он сказал: "Но в крайнем случае я предупрежу за сутки…", - заявил Александр Турчинов.