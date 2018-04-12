Что ожидает падающий белорусский рубль 12.04.2018, 9:44

Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Начнется ли «валютная лихорадка» возле обменников?

Как долго будет падать рубль — об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб рассказал в комментарии «Завтра твоей страны».

— Очевидная причина снижения белорусского рубля к корзине валют лежит вне Беларуси — это динамика российского рубля к доллару и евро. Рубль уже третий день падает под воздействием санкций, принятых еще в прошлую пятницу, — говорит эксперт. — Если в первые два дня – понедельник и вторник – белорусский рубль даже умудрялся укрепляться относительно валютной корзины, то в среду несколько снизился. Рост доллара и евро опережал снижение российского рубля.

Но, в целом, подчеркивает финансовый аналитик, стоимость корзины сейчас находится вблизи уровня начала года, а это значит, что «с начала года с белорусским рублем не произошло ничего».

Валютная корзина позволяет комплексно оценивать белорусский рубль. Евро, доллар и российский рубль входят в нее потому, что это основные валюты белорусской внешней торговли. В частности, у российского рубля в корзине 50%, у доллара – 30% и у евро – 20%.

— Корзина — это как термометр для определения температуры, она показывает изменение курса белорусского рубля в ситуациях, когда курсы доллара, евро и российского рубля меняются мало того что по-разному, но даже в разные стороны, — поясняет эксперт.

По поводу резкого снижения курса белорусского рубля к евро и доллару в среду Вадим Иосуб делает несколько предположений.

— Первое – действие нынешних санкций, которые были предприняты в первую очередь против Олега Дерипаски и «Русала» в прошлую пятницу, вероятнее всего, рынком уже отыграны. То есть, дальше падать российскому рублю, соответственно, и белорусскому по отношению к доллару и евро по этому поводу причин уже нет, — считает эксперт.

С другой стороны, буквально на днях президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций в отношении России из-за ее причастности к химическим атакам в Сирии.

— Без новых санкций можно было бы ожидать, что уже в ближайшее время рост доллара и евро прекратится, и, скорее всего, начнется движение в обратную сторону. Но как только в отношении России будут приняты новые санкции, этот сценарий сломается, доллар и евро продолжат свой рост, — оценивает Вадим Иосуб.

С уверенностью сказать, когда будут приняты новые санкции, какими именно они будут, на какие персоналии и против каких компаний будут направлены, каковы детали реализации этих санкций, невозможно. Вот почему сложно ответить на вопрос о дальнейших перспективах курса доллара и евро к белорусскому рублю.

— Важно понимать, что в данной ситуации как это ни парадоксально звучит, но чуть ли не единственный фактор, определяющий курс доллара к белорусскому рублю, — это возможные новые санкции США в отношении России, — подчеркивает эксперт.

Белорусское население довольно длительное время остается чистым продавцом валюты. Не изменит ли возникшая ситуация поведение белорусских граждан и не бросятся ли они покупать валюту?

Эксперт в этом сильно сомневается.

— Дело даже не в том, в каком направлении движется валюта, а в том, откуда взять средства для покупки валюты, — говорит Вадим Иосуб. — У населения практически нет лишних денег. Вот почему даже несмотря на этот скачок курсов, который мы наблюдали в последние дни, поведение населения на валютном рынке вряд ли кардинально изменится.