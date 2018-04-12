Названы самые дешевые в ремонте и обслуживании автомобили 12.04.2018, 21:03

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10 самых дешевых в техобслуживании и ремонте авто в каждом сегменте автомобильного рынка.

RepairPal опубликовал, опираясь на данные Repair Cost Index, список самых дешевых в техническом обслуживании и ремонте автомобилей в каждом сегменте автомобильного рынка, передает autonews.ua.

1. Компактные автомобили: Toyota Corolla

Стоимость ремонта и технического обслуживания Toyota Corolla в течение одного года, может составить в среднем 341 долларов. У Volkswagen Golf GTI эта цифра достигает 760 долларов.

2. Седаны: Honda Accord

Прогнозируемые затраты на ремонт и обслуживание Honda Accord составляет 351 долларов в год. Это вполне приемлемая цифра.

3. Большие автомобили: Toyota Avalon

Владельцу Toyota Avalon на ремонт и обслуживание своего автомобиля понадобится в среднем 388 долларов в год. В этом сегменте самый дорогой в ремонте и обслуживании — Mercedes-Benz S63 AMG (1 843 долларов в год).

4. Спорткары: Ford Mustang

Средняя стоимость ремонта и обслуживания Ford Mustang в течение одного года, может составить 454 долларов. У Porsche Cayman эта цифра достигает, например, 2 370 долларов в год.

5. Компактные и среднеразмерные SUV: Honda CR-V

Honda CR-V – это один из лидеров по продажам компании Honda. На его ежегодный ремонт и обслуживание в среднем понадобится всего 385 долларов.

6. Полноразмерный SUV: Nissan Pathfinder

Nissan Pathfinder не является лидером сегмента полноразмерных внедорожников, зато он самый недорогой в ремонте и обслуживании – в среднем 406 долларов в год.

7. Минивэны: Honda Odyssey

Все минивэны не требуют много денег на ремонт и обслуживание. Самый недорогой из них — Honda Odyssey. На его ежегодный ремонт и техническое обслуживание понадобится в среднем 403 долларов.

8. Среднеразмерные и компактные пикапы: Toyota Tacoma

Средняя стоимость ремонта и обслуживания Toyota Tacoma в течение одного года, может составить 398 долларов. Владельцам GMC Canyon придется потратить 398 долларов в год.

9. Полноразмерные пикапы: Ford F-150

Ford F-150 нового поколения является самым недорогим в ремонте и обслуживании полноразмерным пикапом. Ежегодно на это понадобится примерно 482 долларов.

10. Полноразмерные усиленные пикапы: Nissan Titan XD

Стоимость ремонта и обслуживания пикапа Nissan Titan XD в течение одного года, согласно прогнозу Repair Cost Index, может составить в среднем 800 долларов. У Ram 3500, например, эта цифра равняется 1 244 долларов.