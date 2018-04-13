Российский военный вертолет рухнул в Балтийское море 13.04.2018, 9:07

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Обнаружено тело одного из пилотов.

В Балтийском море разбился вертолет, на борту которого находились два члена экипажа. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА «Новости». Обнаружено тело одного погибшего.

По информации ТАСС, в море пропал российский военный вертолет Ка-29. Спасательные работы на месте продолжаются.

В пресс-службе Балтийского флота «Интерфаксу» сообщили, что катастрофа произошла во время ночных испытательных полетов. Оба летчика-испытателя погибли.

Сейчас в Балтийском море проходят учения российского флота, в ходе которых используется авиация. Ка-29 — корабельный транспортно-боевой вертолет.