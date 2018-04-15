В Гомеле за Hyundai гонялись более десятка экипажей ГАИ 6 15.04.2018, 19:36

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Фото: bymedia.net

Погоня продолжалась, пока водитель не вылетел в кювет

В Сети появилось видео эпичной погони. В ней, по подсчетам очевидцев, приняли участие не менее 12 экипажей ГАИ, пишет tut.by. Вероятно, их было даже больше, ведь убегал, судя по комментариям очевидцев, Hyundai Solaris долго. Остановить водителя смогли лишь за городом — обочина и кювет.

Преследовать черный Hyundai начали на проспекте Октября. Затем машина оказалась уже на Речицком проспекте. Но и там беглеца остановить не удалось. Авто виртуозно уворачивалось от машин с мигалками, резво перепрыгивало через бордюры и газоны.

Все закончилось лишь на загородной трассе под Бобовичами. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

«Их там двое было. Один пьяный был настолько, что еле на ногах стоял», — рассказали очевидцы заключительного этапа погони.