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Белорус вышел на финишную прямую украинского шоу талантов

  • 16.04.2018, 8:21

Белорусский артист будет бороться за звание лучшего исполнителя украинского «Голоса страны».

Белорус Михаил Сосунов вышел на финишную прямую украинского шоу талантов, сообщает belnovosti.by.

Певец из Беларуси Михаил Сосунов примет участие в прямых эфирах на украинском шоу талантов «Голос страны».

Участвуя в отборочном туре украинского «Голоса», который прошел в начале февраля этого года, Михаил покорил судей шоу бесподобным исполнением песни Земфиры «Блюз».

Под руководством своей наставницы известной певицы Тины Кароль Михаил будет бороться за звание лучшего исполнителя.

Во многом его судьбу будут определять телезрители своим голосованием.

Также несколько лет назад в составе группы The EM Михаил участвовал в финале национального отбора на «Евровидение».


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