В Ереване начались массовые акции протеста 6 16.04.2018, 10:40

3,234

Фото: photolure.am

Протестующие ложатся на асфальт, движение в центре города заблокировано.

В Ереване сторонники оппозиции устроили массовые акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны, сообщает meduza.io.

Провести «акцию гражданского неповиновения», заблокировав улицы и остановив работу метро, накануне призвал депутат парламента Армении от оппозиционный фракции «Елк» Никол Пашинян.

Утром в понедельник, сообщает корреспондент «Интерфакса» с места событий, участники акции почти полностью перекрыли движение в центре города. Они, в частности, оставляют на проезжей части автомобили, а также ложатся на асфальт, не давая проехать транспорту.

В Ереване из-за акции протеста остановлена работа трех станций метро. Частичную работу метро удается обеспечить с помощью полицейских, рассказали представители метрополитена. «Работаем в очень сложных, прямо адских условиях», — добавили они.

Полиция Армении, сообщает ТАСС, утром 16 апреля объявила, что «все действия активистов незаконны, этим они ограничивают право граждан на свободу передвижения». О применении силы к активистам не сообщается.

В Армении проведена конституционная реформа, в результате которой республика перешла от президентской к парламентской форме правления. Первые после реформы выборы премьер-министра, получающего широкие полномочия, назначены в парламенте на 17 апреля.

Правящая Республиканская партия Армении 14 апреля выдвинула на пост премьер-министра Сержа Саргсяна, который с 2008 по 2018 годы занимал пост президента.