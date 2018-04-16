Брестчане: Просим всех поддержать нас 16.04.2018, 15:27

Фото: tut.by

Жители Бреста собирают подписи под требованием отстранить руководство города, района и области от должностей.

Группа граждан инициировала сбор подписей с требованием об отстранении руководства Брестского района, области и города Бреста от занимаемых должностей, передает «Радыё Рацыя».

Таким образом они выражают недоверие властям, при которых происходит строительство вредного аккумуляторного завода недалеко от границ города. Начало кампании по сбору подписей озвучил Дмитрий Бекалюк на специальной пресс-конференции, которую провели противники строительства завода:

- Просим всех неравнодушных людей поддержать нас и поставить свои подписи под нашим обращением к Лукашенко с требованием об отстранении руководства Брестского района, области и города Бреста от занимаемых должностей в связи с утратой доверия обществом.

Соответствующий подписной лист, можно скачать здесь. После этого, сканы листов можно направить на электронную почту: net.zawodu@gmail.com.