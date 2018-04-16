«Стары Ольса» презентовал новый альбом в Бресте 16.04.2018, 16:02

Альбом называется «Вада, хмель і солад».

В Бресте с презентацией нового альбома выступила группа средневековой музыки «Стары Ольса». Несмотря на внезапную смену площадки накануне концерта из-за финансовых вопросов, мероприятие выдалось многолюдным. Как рассказал «Радыё Рацыі» лютнист коллектива Илья Кульбицкий:

- Новый альбом называется «Вада, хмель і солад». Это альбом «карчомных» песен, которые человек будет слушать и переносится в корчму. С этим альбомом мы успели побывать в США, была презентация в Минске, в Гомеле, в Гродно.

Выступление музыкантов сопровождалось танцами, устроить которые помогали представители местных реконструкторских клубов. «Один из самых теплых приемов у нас всегда в Бресте», - отметили музыканты.