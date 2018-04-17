В Могилеве на премьеру новой ленты «Беларусьфильма» согнали школьников 6 17.04.2018, 16:54

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«Удовольствие» лицезреть новый «шедевр» обошлось родителям детей в 2 рубля.

В Могилеве на премьерный показ в кинотеатре «Родина» новой ленты киностудии «Беларусьфильм» согнали школьников, пишет nn.by. В итоге показ фильма о прелестях службы в армии «Не игра» прошел при переаншлаге.

Еще за два часа до сеанса на сайте электронного бронирования не было куплено ни одного билета. Но за десять минут до начала оказался выкуплен почти весь зал, учителя стояли в очереди, покупая сразу по двадцать билетов.

Оказалось, что школьников согнали слишком много — кинотеатру пришлось выставлять стулья, чтобы вместить всех желающих.

Перед началом сеанса с пятиминутной речью о роли армии перед зрителями выступил идеолог областного военкомата.

Удовольствие лицезреть новый «шедевр» государственного белорусского кинематографа обошелся родителям детей в 2 рубля с носа.