В Ереване на Площади Республики начался крупнейший митинг (Видео, онлайн) 13 17.04.2018, 19:01

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В Армении сложилась революционная ситуация.

Инициатива «Мой шаг» созвала митинг на Площади Республики в Ереване. Ранее, депутат парламента Никол Пашинян заявил, что в стране сложилась революционная ситуация и призвал прийти сегодня в 18:30 на Площадь Республики, news.am пишет.

«Мы организуем митинг и надеемся, что он станет самым многочисленным. Да здравствует народная революция, начавшаяся сегодня в Армении», - сказал Никол Пашинян, вновь призвав всех прийти и принять участие в митинге.

Отметим, что Полиция перекрыла проспект Баграмяна проволочными заграждениями, установила светозвуковые гранаты. По данным Полиции, с утра 17 апреля приводу были подвергнуты 80 участников акции протеста. Полиция подвергла приводу группу манифестантов с перекрестков проспекта Маштоца и улицы Туманяна и улиц Гераци и Корюна. Накануне между полицейскими и демонстрантами произошло столкновение на проспекте Баграмяна.

Инициатор акции протеста против премьерства бывшего президента Сержа Саргсяна, депутат парламента Никол Пашинян перебрался через проволочное ограждение полицейских. Некоторые сторонники Пашиняна попытались последовать за ним. Полиция применила в отношении манифестантов специальные средства, в частности светозвуковые гранаты. В результате стычки 46 демонстрантов, в том числе Никол Пашинян, были доставлены в больницу.

Отметим, что со вчерашнего утра участники акции периодически перекрывают центральные улицы столицы.