Ученые случайно разработали фермент, перерабатывающий пластик 2 18.04.2018, 12:13

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Открытие поможет решить проблему загрязнения пластиком окружающей среды.

Исследователи из Великобритании случайно разработали фермент, который способен разлагать некоторые виды пластика. Об этом сообщает издание Science Alert

В Японии на заводе по переработке пластмасс были обнаружены бактерии, способные поглощать пластик. Изучая эти бактерии, ученые создали фермент, который по скорости переработки превзошел обнаруженные бактерии.

"Это неожиданное открытие говорит о том, что у нас есть возможность для дальнейшего улучшения эффективности работы этих ферментов, которая приближает нас к решению по борьбе с постоянно растущей горой выброшенного пластика", – сообщил биолог Джон МакГихан из Университета Портсмута в Великобритании.

Открытый фермент увеличил скорость переработки пластика на 20%, однако исследователи продолжают работу над его улучшением. По их словам, эффективность фермента можно увеличить настолько, что его можно будет использовать для быстрого разрушения пластикового мусора.

Издание Science Alert писало, что в мировой океан ежегодно выбрасывают более 8 млн тонн пластика. Если ничего не изменится, то к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.