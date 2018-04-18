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Гидромет: Завтра ожидается до +18°С

  • 18.04.2018, 12:51

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

19 апреля погодные условия на территории Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает сайт pogoda.by. Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, днем с переходом на северный порывистый, в дневные часы на большей части территории– сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью составит +5..+11°С, максимальная днем +10..+16°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +18°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

20 апреля погоду в Беларуси улучшит западный антициклон, перемещающийся с территории Польши на Румынию. Осадки прекратятся. Ветер северный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью понизится до +3..+8°С, дневной максимум будет колебаться от +14°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу страны.

21 апреля территория нашей страны окажется на южной окраине атлантического циклона, перемещающегося с Финского залива на Вологодскую область России. Ночью по северу, днем преимущественно по северо-восточной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью ожидается +6..+11°С, днем распределится от +13°С по северу до +24°С по югу страны.


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