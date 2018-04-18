Революция онлайн: новые акции в Ереване 5 18.04.2018, 21:40

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Перед началом митинга прозвучал гимн Армении и был развернут 100-метровый армянский флаг.

Сегодня вечером в Ереване на площади Республики проходит митинг сторонников оппозиционного движения, выступающего против премьерства экс-президента Армении Сержа Саргсяна, передает azatutyun.am.

Перед началом митинга прозвучал гимн Армении и был развернут 100-метровый армянский флаг, который, по словам организаторов митинга был сшит в Испании во время четырехдневной апрельской войны в Карабахе 2016 году и который им прислала армянская община Испании.

Выступая перед собравшимися один из лидеров движения Армен Григорян заявил, что сегодня, помимо Еревана, акции протеста прошли и в других городах страны, в частности, в Гюмри и Ванадзоре, а также в диаспоре, в частности в Москве и Марселе.

Оппозиционер Давид Санасарян в своем выступлении призвал всех граждан и организации прекратить работу и присоединиться к протесту. Он сообщил, что одна организация, работающая в медицинской сфере, уже заявила о том, что прекращает работу на время протестов.