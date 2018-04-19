Свободу не выпрашивают 9 Николай Статкевич

19.04.2018, 10:10

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Николай Статкевич

Свободу отнимают у подонков, которые украли ее у нас.

Для порядочных людей власть - это тяжелая ответственность. Для низких - наркотик, которого им хочется все больше и больше.

Вы много знаете добровольно "завязавших" наркоманов со стажем? Которые поддались там на просьбы и логические убеждения?

Упрашивать подсевшего на наркотик абсолютной власти подонка добровольно отказаться хотя бы от ее части - занятие бессмысленное и унизительное.

Тем не менее, мы наблюдаем деятелей, сделавших выпрашивание демократических перемен у "пересидента" и его холуев своей основной политической стратегией. Для некоторых достаточно прибыльной, как я понимаю.

Дошло до того, что уже председатели "оппозиционно-конструктивных" партий навязываются на прием к чиновникам, которые в авторитарной системе принципиальных вопросов не решают. На президентские выборы собираются - вроде конкурировать на равных с главным по системе. А тут - унижаются перед "...собакой дворника, что б ласковой была".

Ну ладно наши. Кто боится, кого сломали, а кого и подписали. Но даже некоторые европейские политики или чиновники упрашивают "пересидента" хотя бы изобразить у нас чуть-чуть свободы. Например, еще несколько "оппозиционных" кукол в какой-нибудь сельсовет "депутатами" определить. Чтобы европейцам не так стыдно было закрывать глаза на то, что у нас творится.

Им то ради чего унижаться? Хотя, такие могут унижения и не чувствовать. Ведь как в несвободной стране есть внутренне свободные люди, так и в свободной хватает с рабской психологией.

Свободу не выпрашивают. Свободу отнимают у подонков, которые украли ее у нас.

Если мы хотим нормально жить на своей земле, нам придется ее освободить от них.

Николай Статкевич, Фейсбук