«С «тунеядцев» не получилось взять, так с нас решили» 2 19.04.2018, 16:09

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Собрание жильцов общежития на Ульяновской, 106.

Плата за общежитие увеличивается почти вдвое, и жильцы не понимают, почему.

В Бобруйске общежитии на улице Ульяновской, 106 не работают плиты, срок технической эксплуатации лифтов закончился, из крана с горячей водой течет теплая, однако в апреле общая плата за жилье вырастет почти в два раза. Повышение касается всех общежитий города независимо от их состояния, пишет «Вечерний Бобруйск».

Договор найма жилого помещения в общежитии, утвержденный совмином, уже давно предусматривал строчку «плата за пользование жилыми помещениями». Теперь же окончательно была утверждена методика расчета этой платы. Соответствующую инструкцию еще 19 февраля утвердил Могилевский облисполком.

Возмущение

12 апреля около 17.00 в актовом зале общежития на Ульяновской, 106 собралось более 50 человек. Они пришли на встречу с представителями собственника жилого помещения – коммунального предприятия по обслуживанию жилищного фонда Первомайского района (БУКДПОЖФ). Люди требовали разъяснений, почему у них вырастет плата за жилье. Так, по новым нормам, за каждый квадратный метр жилой площади они будут платить по 1,6538 рублей. В итоге за блок в 39,8 «квадратов», куда входит две комнаты, умывальник, душ и туалет, придется доплатить 66 рублей.

– Не от хорошей жизни здесь люди живут, – то и дело повторяли на собрании жильцы общежития.

Ирина Сниткова снимает здесь «угол» уже 17 лет. По ее словам, она давно бы построила квартиру, но муж получил инвалидность, и много денег ушло на его лечение. За блок из двух комнат со своим санузлом и общей кухней женщина платила около 80 рублей, в апреле, подсчитала, заплатит не менее 130-ти.

Кухня в общежитии на Ульяновской, 106.

Ирина Блажевич живет в блоке общежития с двумя детьми – 6 и 10 лет, муж на заработках в России. До повышения платила за коммунальные услуги 90-100 рублей. Теперь это будет цифра как минимум 165 рублей. По ее словам, «лучше тогда снимать однокомнатную квартиру, в которой будет своя ванная и кухня».

Лейтмотив выступлений жильцов на собрании – люди не понимают, почему вдруг оплата за общежитие выросла почти на 50 процентов, если условия проживания остались те же. Интересует их также, куда пойдут эти деньги.

Ванная в общежитии на Ульяновской, 106.

– С «тунеядцев» не получилось взять, так с нас решили? – возмущались жильцы и приводили список претензий к владельцу 9-этажного здания на Ульяновской, 106:

- срок технической эксплуатации лифтов истек 13 августа 2016 года, но лифты до сих пор не поменяли;

- из горячего крана течет вода максимум +28 градусов;

- на общей кухне из четырех плит работает одна;

- детская площадка на территории общежития находится в убогом состоянии.

Ответ

По словам представителей БУКДПОЖФ Первомайского района, раз в два года специализированная организация проводит диагностику лифтов. Последний раз – 11 января 2016 года.

– В июле-сентябре мы заменим один лифт, по второму снова проведем экспертизу, – пообещал главный инженер БУКДПОЖФ Алексей Гельков.

По поводу негорячей горячей воды жильцам разъяснили: социальный стандарт – не менее 50°С. Совместно с «Теплоэнергетикой» будут проведены дополнительные замеры температуры.

Что касается ремонта или замены кухонных плит, на момент сдачи номера в печать решение еще не было принято.

Главный инженер также заверил, что в апреле-мае детская площадка у этого общежития будет отремонтирована и покрашена.

На вопрос, куда, на какие цели пойдут деньги, полученные с жильцов за пользование жилым помещением, представители БУКДПОЖФ ответить не смогли: нет разъяснений Министерства ЖКХ. Пока что средства будут просто собираться на счете до получения дальнейших инструкций. Жильцов пообещали проинформировать.

Повышение коснется всех

В Бобруйске на сегодняшний день около 60 общежитий. В ведении коммунальщиков находится тридцать одно. Из них 13 – в Первомайском, 18 – в Ленинском районе. На балансе ОАО «Белшина» – девять общежитий, «Стройтреста №13» – семь, «Бобруйскагромаша», «ТЭЦ-2» и «Славянки» – по одному, заводу ТДиА принадлежит часть общежития на бульваре Молодежном, 3. Есть свое общежитие в Бобруйске и у БелЖД.

Всем их жильцам придется столкнуться с повышением оплаты за проживание. Так, около 400 жильцов общежития на Ульяновской, 94, принадлежащем «Белшине», обратилось к руководству этого предприятия с просьбой не повышать оплату. Как ответили журналистам на предприятии, решение о введении платы принималось облисполкомом, поэтому отменять его они не вправе.