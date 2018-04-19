В США призвали IT-компании помочь Telegram обойти блокировки 1 19.04.2018, 22:43

Американский союз защиты гражданских свобод обратился к Amazon, Google, Microsoft и Apple.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) призвал Amazon, Google, Microsoft и Apple помочь Telegram обойти блокировки и менять IP-адреса без ограничений, сообщает kasparov.ru со ссылкой на Twitter ACLU.

"Мы призываем Amazon, Google, Microsoft и Apple противостоять российской кампании по интернет-цензуре. Боритесь за права человека, гарантируя доступ Telegram к своей платформе и позволяя им менять IP-адреса без ограничений", — сказано в заявлении союза.

Ранее эксперты отметили рост использования Telegram в России после блокировки.

Напомним, 16 апреля — в день начала блокировки Telegram — Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса хостинг-провайдера Amazon и IP-адреса Google, а позднее приступил и к прокси-серверам. Число заблокированных адресов перевалило за 20 млн.