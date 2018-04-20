Гродненец из общежития: Половина зарплаты уйдет на квартплату. Как жить? 10 20.04.2018, 14:40

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Белорусы возмущены ценами за общежития.

По данным переписи населения 2009 года 7,18% белорусов проживают в жилых помещениях, предназначенных для временного совместного проживания групп людей.

Ранее был подписан закон о взимании платы за пользованием общежитиями, но власти откладывали сбор средств. В 2017 году была утверждена методика расчета этой платы.

В редакцию Сharter97.org написал читатель из Гродно, проживающий в общежитии на ул. Комарова 8.

Жителей общежития вызвали на собрание, где им объяснили, сколько они будут платить.

«Нас «жалели» и не брали с нас денег. А теперь говорят, что в стране тяжелая экономическая ситуация и будут с нас высчитывать деньги. Вот так они мотивировали свое решение», - пишет читатель.

«За один квадратный метр они хотят 1.60 рублей. У меня 43 метра. Получается, что я буду платить около 70 рублей + 100 рублей. коммуналки. В итоге выходит приличная сумма. А у меня двое детей. Что мне делать при зарплате 400 рублей?», - подытожил читатель.