Вилейский Робин Гуд: мужчина украл деньги из чужого авто и купил детям мороженого 1 20.04.2018, 17:56

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

В агрогородке Куренец задержан подозреваемый в краже денег из машины. Таких случаев сотни, если бы не одна деталь — мужчина потратил часть суммы на мороженое детям. Подробности необычной истории рассказала милиция Минской области.

Местный житель приехал домой и на время оставил у двора незакрытую машину, да еще с открытой форточкой. Когда вернулся, обнаружил, что из кошелька в бардачке пропали 200 рублей.

Сотрудники милиции опросили местных жителей, в том числе детей. Те упомянули, что незнакомый дядя щедро угостил их мороженым. Это оказалось зацепкой.

«В ходе разыскных мероприятий было установлено, что деньги украл неработающий местный житель, которого вскоре и задержали. (…) Часть украденных денег мужчина успел потратить на мороженое для деревенской детворы», — рассказала замначальника Вилейского РОВД Екатерина Млечко.

Подозреваемый — ранее судимый мужчина. К моменту задержания он успел потратить на мороженое и другие нужды 80 из 200 рублей.

Возбуждено уголовное дело за кражу. «Робин Гуду» грозит наказание от общественных работ до 3 лет лишения свободы.