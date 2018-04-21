Литва призывает США усилить регион ЗРК Patriot для защиты от России 21.04.2018, 8:02

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Министр обороны Литвы утверждает, что в случае конфликта с РФ, у региона есть брешь в воздушной обороне

Литва призывает США усилить Балтийский регион системами защиты, такими как зенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot и ближнего действия Avenger. Об этом заявил министр национальной обороны Литовской Республики Раймондас Кароблис, передает Reuters.

Согласно сообщению, литовские чиновники обратились к Вашингтон с просьбой установить в регионе системы на регулярной основе для проведения учений.

В Вильнюсе утверждают, что у регионаесть брешь в воздушной обороне, а в НАТО должны быть уверенны, что восточное крыло Альянса сможет защитить себя в случае конфликта.

В 2017 году НАТО развернуло на постоянной основе четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, батарею Patriot в Литву направили для учений.

27 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что первые противоракетные системы Patriot поступят в страну в 2022 году.