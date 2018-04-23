Недодиверсифицировали Кирилл Нежданский, «Белгазета»

23.04.2018, 9:20

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Делить экспорт на три равные части не получается.

Состоявшееся 10 апреля заседание президиума Совмина было посвящено ходу реализации Национальной программы поддержки и развития экспорта на 2016-20гг. Проще говоря - диверсификации. Или, если еще точнее, ее недостатку. Да, лучше так: характерной чертой белорусского экспорта остается его недодиверсифицированность.

Как вы думаете, что должен в этой ситуации сделать опытный бюрократ? Правильно, потребовать от подчиненных «более активного решения задач по диверсификации экспорта и развитию услуг». Именно такое поручение на заседании президиума дал премьер-министр Андрей Кобяков. Интриги мероприятию добавило опубликованное накануне журналом «Директор» интервью первого замминистра иностранных дел Андрея Евдоченко - там, в общем, про то же самое, про диверсификацию и недодиверсифицированность.

Характерно, что премьер не обошелся без осторожного оптимизма, отметив «определенные положительные результаты»: в 2017-18гг. экспорт впервые с 2012г. вышел «на траекторию устойчивого роста». Вроде как позитивные итоги января-февраля усиливают и подкрепляют прошлогодний мажор относительно темпов восстановления экономики.

Справка «БелГазеты». По данным Нацбанка, оборот внешней торговли товарами и услугами в январе-феврале 2018г. в сравнении с январем-февралем 2017г. вырос до $12,165 млрд. (+28,5%). Экспорт увеличился до $6,186 млрд. (+29,8%), импорт - до $5,979 млрд. (+27,2%). Сформировалось положительное сальдо внешней торговли в размере $206 млн. - в 3,1 раза больше аналогичного показателя января-февраля 2017г. Дефицит внешней торговли товарами снизился с $367,5 млн. в первые два месяца прошлого года до $285,8 млн. в нынешнем. Экспорт товаров вырос до $4,986 млрд. (+32,1%), импорт до $5,272 млрд. (+27,3%).

Премьер удовлетворенно констатировал рост экспорта как за счет средних цен, так и в физическом выражении, признав: «Этому способствовала и благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке и на рынках стран основных торговых партнеров». Легко предположить, что спрос на продукты той же нефтепеработки во время отопительного сезона выше, да и цены радуют, отсюда и приятное положительное сальдо.

ПРЯМО ПО ГЛОБУСУ

Программа социально-экономического развития РБ предусматривает к 2020г. диверсификацию внешней торговли с равным (треть-треть-треть) распределением экспорта на рынках ЕАЭС, ЕС, «дальней дуги» (ДД, Азия, Африка, Америка, Океания). Так вот, как заявил Кобяков, «не все задачи, предусмотренные национальной программой, решены, прежде всего, в части географической диверсификации и развития экспорта услуг». Евдоченко в интервью «Директору» пояснил: когда разрабатывалась модель «треть-треть-треть», хотели не столько «отщипнуть от России», сколько обеспечить «более быстрые темпы наращивания экспорта в ЕС и остальные страны».

По оценке премьера, концентрация экспорта на рынках 5 основных торговых партнеров РБ по-прежнему остается выше средней: 71% экспорта в январе-феврале 2018г. Да, доля РФ сократилась на 7%, до 38,2%, даже на фоне роста поставок в эту страну. Но и с дугами все не вполне понятно.

Евдоченко, например, позитивно оценил успехи РБ на рынках ДД: в 2017г. туда поставили белорусских товаров на $3,19 млрд. (+10,6% к 2016г.). Уже видно, что арифметически точного деления по третям и геометрического по дугам никак не получается, особенно с учетом того, сколько крупных экономик оказывается в статистике в категории «другие страны». Традиционные торговые связи очень устойчивы, транспортно-логистические издержки - чувствительны, волатильности товарных рынков никто не отменял.

Справка «БелГазеты». По итогам 2017г. 46,5% экспорта белорусских товаров пришлось на ЕАЭС (в 2014г. - 44,5%), 26,9% - на ЕС (в 2014г. - 29,6%), 26,6% - на другие страны (в 2014г. - 25,9%). Из 172 стран - торговых партнеров экспорт увеличился в 127 стран, сократился - в 45. Только в 6 государств РБ в 2017г. поставила товаров на сумму свыше $1 млрд. В 55 стран осуществлялись поставки на суммы менее $1 млн. Рост экспорта оказался обеспечен главным образом РФ (+$2 млрд.) и Великобританией (+$1,3 млрд.).

Кобяков отругал экспортеров за то, что в ЕС поставляется достаточно узкая гамма товаров, примерно наполовину сводимая к нефтепродуктам: «Высокая концентрация на рынок одной или нескольких стран либо на узкой гамме товаров формирует для нашей страны значительные риски. Эти риски необходимо минимизировать».

Все так, только, пожалуй, сразу нужно было отделить задачу наращивания экспорта в ЕС и ДД от деления на трети и разбивки на дуги. Просто потому что ЕС - единый рынок, а вот за его пределами, что Бразилия (экспорт РБ в 2017г. $435 млн.), что Королевство Тонга у черта на куличках с населением, как у нас в Молодечно, оказываются одной «дальней дугой».

ЛУЧШИЙ ДРУГ ВСЕХ УСЛУГ

По поводу услуг обоснованное недовольство еще до президиума Совмина было выражено в интервью Евдоченко: «Экспорт услуг в $7,8 млрд. в 2017г. - это только 21,4% в общем объеме экспорта... Еще более тревожно, что в прошлом году прирост экспорта услуг составил 13,9%, что почти в 2 раза ниже темпа роста экспорта товаров (24,1%). А согласно планам должно быть наоборот». Ага, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Справка «БелГазеты». Согласно Национальной программе поддержки и развития экспорта на 2016-20гг., в 2018г. экспорт услуг должен достичь не менее 23% общего объема. В январе-феврале 2018г. этот показатель не превышал 19,4%. За январь-февраль 2018г. положительное сальдо внешней торговли услугами составило $491,8 млн. (+27,1%), экспорт услуг - $1,199 млрд. (+21,2%), импорт - $707,6 млн. (+27,1%).

Евдоченко подчеркнул и «слабую диверсификацию экспорта услуг по видам»: это преимущественно транспортные (44,4%), компьютерные (19%) и строительные (11,7%) услуги. Кобяков на президиуме повторил те же цифры и поставил вопрос о наращивании экспорта прочих видов услуг: туристических, образовательных, медицинских и т.п. «Прошу МИД не самоустраняться, а обеспечить координацию этих вопросов», - зачем-то добавил он.

Между тем МИД, похоже, не меньше премьера озабочен этой проблемой. «По объему экспорта транспортных услуг мы уже отстаем даже от Литвы, а не имеющим, как и Беларусь, выхода к морю Венгрии уступаем в 2 раза, Чехии - в 6 раз... Сегодня Беларусь не имеет тех дивидендов, которые должна приносить транспортно-логистическая система страны, находящейся в центре Европы», - читаем в интервью Евдоченко. Замминистра справедливо утверждает, что для развития экспорта туристических или медицинских услуг необходима инфраструктура. Но кем эта инфраструктура будет загружена, пока платежеспособные интуристы не пронюхали, что почем и не понаехали безвизовым образом к нам в РБ? Как известно, у нас госсектор попросту не умеет работать с сервисной экономикой. Так что тут пока, похоже, больше вопросов, чем ответов.

МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН

Отдельным пунктом рассматривалось наращивание доли малого и среднего бизнеса (МСБ) в несырьевом экспорте (28,4% в 2017г.) как минимум на 5% к 2020г. Премьер был категоричен и дал соответствующие поручения МИД и Минэкономики: «Мы имеем огромный потенциал по наращиванию экспорта субъектами МСБ. Этот потенциал нужно активно развивать, он является одним из приоритетов». Если государство как-то поможет МСБ за счет экспорта сгладить болезненно переживаемое им сжатие спроса, польза от этого будет очевидна.

Особняком и за скобками, как всегда в последние годы, стоит внешняя торговля с Украиной. Планы и возможности налицо, заинтересованность носит обоюдный характер, поэтому стороны очень активно консультируются по перспективным направлениям и товарным группам, а БМЗ, «Гомсельмаш» и прочие промышленные гиганты уже оперируют довольно внушительными цифрами.

Тем не менее ни Украина Беларуси не заменит РФ как торгового партнера, ни Беларусь - Украине.

Справка «БелГазеты». Беларусь и Украина намерены в 2018г. нарастить товарооборот до $5,5-6 млрд., а позднее, в 2019г., достичь уровня 2012г. - $8 млрд. По итогам 2017г. экспорт РБ в Украину вырос на 18% и достиг $3,7 млрд., украинский импорт - почти на 24%, до $1,2 млрд.

Короче, при всех усилиях, оказавшихся в целом довольно результативными, рынок РФ заменить Беларуси пока нечем. В мире не так уж много рынков подобного объема, которые вдобавок притерлись бы к нам и с точки зрения логистики, и с точки зрения стандартизации, и с точки зрения маркетинга. Более того, вход на ряд других рынков во многом обеспечивается доступом к российскому сырью, без которого та же Великобритания вряд ли приобретала бы у нас битумные смеси (код ТН ВЭД 2715) или продукты перегонки каменноугольной смолы (код ТН ВЭД 2707) в таких объемах. Несколько лет неблагоприятной конъюнктуры - явно не срок для масштабной диверсификации, да и начинать нужно было раньше. И вообще, возможно, эффективней было бы не резать апельсин на три равные части, а посадить апельсиновое дерево - сделать освоение новых рынков постоянной задачей.

Кирилл Нежданский, «Белгазета»