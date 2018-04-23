Как живут финны, и в чем стоит взять с них пример 4 23.04.2018, 11:49

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Cамое главное право в Финляндии - право на отдых.

Карьера, отдых, гости — какие опции достойны подражания - в материале «Завтра твоей страны».

Зарплата с рождения

В Финляндии в 1930-е годы: приданое для младенцев стали вручать сначала малоимущим семьям, а позже — всем молодым матерям. Спору нет, акция приятная, но все-таки одноразовая. В Финляндии есть более полезный бонус от государства — пособие на ребенка, или lapsilisä, в размере около ста евро. Доплата немного увеличивается на каждого следующего рожденного в семье младенца и выплачивается до достижения ребенком 17 лет.

«Детские» деньги можно тратить, но финны предпочитают их не трогать и к окончанию школы отдать сыну или дочери приличную сумму — около 20 тысяч евро. Кто-то отправляется в путешествие длиной в полгода, кто-то кладет в банк под проценты, а кто-то использует в качестве первого взноса по кредиту за собственное жилье. В столичном регионе Финляндии дети стремятся поскорее отделиться от родителей.

Делу — время, потехе — тоже

Хотя карьера занимает важное место в самосознании финнов, фанатичного трудоголизма здесь не поймут. Предполагается, что ты должен исчезать из офиса, как только заканчивается рабочий день. Порой доходит до смешного: человек откладывает работу на завтра, даже если ее завершение требует лишних пяти минут.

Средняя продолжительность рабочей недели в Финляндии составляет примерно 37,5 часа, и по закону сверхурочные часы наниматель обязан оплачивать по повышенной ставке или перераспределить нагрузку так, чтобы сотрудники не засиживались допоздна. Но дело не только в этом. Финны очень бережно относятся к личному времени. В их картине мира одно из базовых прав человека — право на отдых, и работодатель должен его уважать. Иногда это не очень удобно: например, даже в выходные многие кафе закрываются в шесть вечера. Но финны с этим мирятся, так как признают, что и работники сферы услуг хотят заниматься любимым хобби или уделять достаточно внимания семье.

Пирожное к празднику

Финские традиции предполагают подачу особенных, приготовленных по специальным рецептам, блюд по случаю праздника или конкретного дня недели. Например, по четвергам во многих кафе предлагают наваристый гороховый суп и сладкие блинчики с клубничным джемом и взбитыми сливками. Впрочем, самый милый гастрономический обычай Финляндии — так называемое пирожное Рунеберга, или «рунебергинтортту».

Оно напоминает ромовую бабу и представляет собой столбики из миндального теста, пропитанные сиропом и украшенные малиновым вареньем. Названные в честь почитаемого финнами поэта Йохана Людвига Рунеберга, пирожные продаются в магазинах всего несколько недель в году (примерно с середины января до первой декады февраля) и ассоциируются с праздником: Рунеберг родился 5 февраля.

Бесплатная питьевая вода

Практически в каждом ресторане в Хельсинки вам принесут кувшин или бутылку с водой, а кафе и фудкорты обычно оборудованы кранами, чтобы налить воды в стакан. Да, она не из кулера и не нацежена из артезианской скважины, но вода настолько чистая, что ее можно пить и дома, не прогоняя через фильтр и не подвергая дополнительной обработке. Правда, финны пьют больше кофе, чем воду: короткий световой день вкупе с тяжелым климатом дают о себе знать. Здесь даже в локальных супермаркетах за символическую плату можно воспользоваться кофеваркой или кофемашиной. Тоже, кстати, достойная подражания опция.

Человек собаке друг

Когда приезжаешь в Хельсинки, первым делом бросается в глаза отсутствие на улицах бездомных животных. В пригороде финской столицы можно запросто встретить зайца, лису и даже лося, а вот брошенную кошку или собаку — нет.

Во-первых, у домашних питомцев здесь практически нет шансов убежать и потеряться. По финским законам, собаку нужно держать на поводке везде, кроме огороженных площадок. Аналогичное правило касается и кошек: их нельзя выпускать на улицу без присмотра — только на поводке, во всяком случае, в крупных городах. К тому же животные чипируются: беглеца поймают и опознают, а хозяину могут впаять серьезный штраф за недосмотр.

Во-вторых, финны — народ практичный и склонны заранее просчитывать финансовые риски. Вопрос «Сколько ты тратишь в месяц на содержание кота?» здесь в порядке вещей. Поняв, что материально потянуть домашнее животное будет сложно, финн, скорее всего, отложит это мероприятие до лучших времен. Наконец, в-третьих, обзавестись животным в Финляндии не так легко: чтобы забрать собаку или кошку из приюта, порой приходится подолгу стоять в листе ожидания.

Когда у человека появляется желание купить породистого щенка, в питомнике ему могут отказать. Заводчику важна не столько платежеспособность клиента, сколько его психологическая готовность нести ответственность за живое существо. В этом пункте финны кажутся, пожалуй, особенно достойными подражания, но идеализировать их, конечно, не нужно.

Ибупрофен как лекарство от всего

Серьезные, представляющие угрозу для жизни заболевания здесь лечат быстро и на высшем уровне по базовой страховке KELA. Много внимания уделяется профилактике заболеваний. Так, например, на протяжении жизни женщина регулярно получает приглашения на бесплатный ПАП-тест, предназначенный для диагностики рака шейки матки, а после 50 лет — на маммографию.

Но когда речь идет о простуде, головной боли, спортивных травмах и других неприятных, но не смертельных проблемах со здоровьем, очень велика вероятность, что врач посоветует «пить ибупрофен, пока само не пройдет». Понятно, что простуда не лечится, а подобный взгляд на медицинское обслуживание позволяет отделить толпу ипохондриков от тех, кому действительно нужна помощь. Но благодаря привычке в любой непонятной ситуации глотать ибупофен запросто можно проворонить симптомы серьезного заболевания и обратиться к врачу значительно позже, чем следовало.

Горизонты планирования

Если вы привыкли пару раз в неделю собираться с друзьями по велению чувств, то при переезде в Финляндию об этом, увы, придется забыть. Коллег в пятницу вечером вытащить в бар еще, возможно, получится, а вот любые другие встречи нужно планировать сильно заранее. Финны тяжелы на подъем и ожидают, что окружающие будут уважать их привычки. Так что никаких «давай сегодня поужинаем вместе».

Приемлемый и достаточно вежливый вариант приглашения — в середине февраля отправить приятелю имейл примерно следующего содержания: «У тебя будет время встретиться со мной 4 марта в 18:00 в таком-то ресторане?». Более эффективно распределять свободное время такой подход помогает, спору нет. Но отсутствие спонтанности порой делает повседневную жизнь совершенно невыносимой.

Диета для гостей

Вопреки стереотипам, финны очень дружелюбны и отзывчивы. Они скорее переусердствуют в желании помочь, чем пройдут мимо. При этом в традиции финского гостеприимства, увы, не входит обильный стол. Максимум, которого можно ожидать, — один салат, одно горячее блюдо, один вид десерта. Хозяин дома отдельно подчеркнет, что приглашает вас именно на ужин. Если предупреждения не было, скорее всего, вам предложат кофе с конфетами или, в лучшем случае, с пирогом.