В Беловежской пуще снимают фильм для National Geographic 24.04.2018, 8:45

Съемки фильма о снежной буре проходят под патронажем посольства Франции в Беларуси.

Часть своего нового фильма о снежной буре французская киностудия документальных фильмов Saint Thomas Productions планирует снять в Беловежской Пуще, пишет «Вечерний Брест».

Съемочная группа уже наведалась в пущу, где на протяжении двух дней «присматривалась» к различным уголкам старого леса в разных охранных зонах. Познакомиться с пущей и выбрать лучшие места для съемок французским документалистам помогали сотрудники научного отдела парка. Сами же съемки фильма намечены на декабрь 2018 года.

Saint Thomas Productions — авторитетная и влиятельная студия, тесно сотрудничающая с National Geographic. Специализируется на фильмах о живой природе и природных явлениях. Ее новый фильм Snow рассказывает историю снежной бури, которая зарождается в Северной Америке. Буря проделывает огромный путь через океан, и ее влияние ощущается даже в Европе. В канву фильма его создатели запланировали «вплести» сюжет с дикими животными на снегу. Вот эти сюжеты они и надеются снять в Беловежской пуще. Что касается диких животных, то за ними в нашем национальном парке дело не станет. А вот как получится со снегом — вопрос еще тот. В последние годы снег в наших краях выпадал во второй половине января, а то и вовсе в феврале…

Съемки фильма в Беларуси проходят под патронажем посольства Франции в Беларуси, Почетного консульства Франции в Бресте и Консульства Исландии.