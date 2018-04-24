«Большая семерка» готова расширить санкции против РФ 1 24.04.2018, 8:59

Министры иностранных дел стран G7 создали специальную рабочую группу по России.

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США призвали Россию "незамедлительно стабилизировать ситуацию с безопасностью на Донбассе".

Страны "Большой семерки" (G7) – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США – готовы ввести дополнительные санкции против России, если "того потребуют" ее действия. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран по итогам саммита в Торонто от 23 апреля.

Министры в очередной раз напомнили о "неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Также представители G7 осудили "деградирующую ситуацию с правами человека" в оккупированном Крыму и призвали Россию "незамедлительно стабилизировать ситуацию с безопасностью на Донбассе".

Главы МИД отметили, что ограничительные меры против Кремля зависят от реализации Минских соглашений.

"Санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства", – говорится в коммюнике.

До этого министры иностранных дел стран G7 решили создать специальную рабочую группу по изучению пагубного поведения России.

Саммит G7 проходит в Торонто с 22 по 24 апреля.