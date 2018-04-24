«Если стану «тунеядцем», все равно платить не буду за ЖКХ» 5 24.04.2018, 10:48

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Какую работу предлагают на бирже труда.

В начале апреля правительство представило обновленный декрет о «тунеядстве», где прописано, кто же попадет в эту категорию, а кому звание «тунеядца» не грозит. К первым могут отнести тех, с кем не продлили трудовые отношения и они в течение квартала, который следует за кварталом, когда они были уволены, не нашли работу.

То есть на поиски в лучшем случае около 6 месяцев, а в худшем — 3. В центрах занятости говорят, что необычного наплыва желающих устроиться на работу у них нет, все как обычно. Tut.by побывал в столичных отделах по трудоустройству и посмотрел, кого и куда устраивают на работу.

«Выбрала неудачное время для перемен — стала безработной»

Начальник межрайонного отдела трудоустройства «Московский, Октябрьский» комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Тамара Курганская говорит, что после обновления документа по «тунеядству» — декрета № 1 безработных к ним приходить больше не стало.

— Как в среднем в день регистрировали 20 человек, так плюс минус столько и регистрируем. Я имею в виду тех, кто в первый раз обращается, — рассказывает Тамара Курганская. — Есть среди безработных и люди с высшим образованием, и со средним специальным. Большинство тех, кто обращается, — мужчины.

Начальник центра занятости отмечает, что вакансий сейчас много. Каждый день больше 12 тысяч. Однако некоторым найти подходящую работу все равно сложно. Один из посетителей центра сказал, что уже давно ничего подходящего для себя не может найти.

— Я из принципа не регистрируюсь в центре занятости, это бесполезно. Просто прихожу посмотреть вакансии, — говорит мужчина. — Ищу уже долго, потому что хочу работу творческого плана — я художник. Но такое редко попадается.

Долго искать работу могут и те, кто хочет найти что-то конкретное или претендует на высокую зарплату, говорят сотрудники центра занятости. Светлана с сентября прошлого года находится в поисках.

— Я окончила Лингвистический университет. Работала в сфере обслуживания, секретарем, кадровое делопроизводство знаю, владею немецким и разговорным английским, — перечисляет свои профессиональные навыки девушка. — Почему оказалась безработной? Говорят, что для роста человек не должен работать на одном месте больше пяти лет. Вот мне и захотелось работу поменять. Только время для этого выбрала неудачное, устроиться на постоянную работу пока не получилось. Нельзя сказать, что я бедовая безработная, на хлеб себе всегда заработаю.

Светлана говорит, что она себя пробует в разных сферах. Летом она сопровождает детей на отдых, так как у нее есть педагогическое образование. В этом году ее тоже пригласили поработать на три летних месяца. И если она пройдет конкурс, то снова поедет с детьми.

— Но хочется чего-то стабильного, — говорит девушка. — Я ищу работу с сентября 2017 года. В октябре пришла зарегистрировалась в центре занятости. Но я все равно сама тоже ищу. У меня критерий поиска какой: если зарплата пониже, то хочу, чтобы работа поближе к дому была.

Чтобы и на транспорте экономить, и пообедать можно было домой сходить. Если зарплата повыше, то можно и подальше от дома. Пару дней назад ходила на собеседование в детский сад рядом с домом, хотела устроиться делопроизводителем. Зарплату обещали в районе 400 рублей. Заведующая сказала, что пока место занято. Но взяла мои контакты на всякий случай. Мало ли ее сотрудница в декрет уйдет или еще что-то.

Если работа будет находиться далеко от дома, Светлана смотрит зарплату от 600 рублей.

Девушка рассказывает, что в центре занятости ей предлагают хорошие вакансии. Но часто получается, что пока доедет на собеседование, она уже занята. Сейчас ее направили на собеседование в один из минских лицеев, там есть вакансия секретаря.

Специалисты центра говорят, что некоторые люди приходят к ним повторно. Есть среди них и те, кто просто не особо хочет работать. На вопрос, почему пришли в центр занятости, отвечают, например: «Папа меня заставляет».

— Я уже больше чем полгода не работаю. Ухаживал до этого за инвалидом, мне выплачивали пособие, но он умер. Получил бытовую травму руки. Врачи сказали, что за месяца два заживет. Но выздоровление затянулось уже на полгода, — рассказывает свою историю мужчина, который пришел зарегистрироваться как безработный. — Было две операции. За третью врачи не хотят браться, скорее всего, рука и останется нерабочей. Документы на МРЭК подадут в лучшем случае через месяц — предполагается, что у меня будет инвалидность.

Кроме травмы руки, у мужчины проблемы со слухом. Из-за заболеваний он не может работать по специальности.

— У меня в основном гражданские строительные специальности, — говорит он. — Хочу стать на учет как безработный, может, пройти курсы, чтобы получить какую-то специальность, по которой смогу работать.

Вернулся из исправительного учреждения, хочу на курсы по бухгалтерии

Тяжело искать работу не только тем, у кого есть ограничения по здоровью, но и тем, у кого есть в трудовой записи за виновные действия — за прогулы, за распитие спиртных напитков, за нахождение на работе в алкогольном опьянении. Специалисты говорят, что работодатель не хочет связываться с проблемными работниками. Также в центры занятости обращаются за помощью люди, которые отбывали срок в местах лишения свободы. К примеру, Анатолий в конце марта вернулся из исправительного учреждения и уже в середине апреля пришел стать на учет по безработице.

— Я по образованию юрист, — говорит мужчина. — Работал много где и ведущим инженером, и заведующим хозяйством, экономистом, мастером участка, охранником немного. Сейчас хочу пойти на курсы 1С бухгалтерии. Я уже пытался пройти курсы по 1С бухгалтерии, но потом попал в больницу, поэтому получилось, что не закончил.

После обучения Анатолий хочет устроиться на работу, связанную с бухгалтерией.

— Помощь действительно от центра занятости есть, — отмечает мужчина. — Я уже второй раз обращаюсь. Сейчас мне дали направление на трудоустройство заведующим хозяйством в гимназию. Посмотрим, пройду ли собеседование.

Впрочем, пройти различные курсы и получить новую специальность сейчас желающих много.

— Я обратилась в центр занятости потому, что хочу пойти на курсы по маникюру и педикюру, а денег у меня на них нет, — рассказывает девушка, стоящая на учете в центре занятости. — Я ищу работу уже год. До этого я работала продавцом кухонь, но сейчас мне график не подходит — 2 через 2 либо понедельник выходной. Я живу одна с маленьким ребенком. По выходным я работать не могу, потому что детский садик не работает. 2 через 2, когда рабочий день заканчивается в 22.00, тоже теперь не вариант. Сразу я пыталась сама устроиться на работу в офис, смотрела, чтобы зарплата была побольше и находился он поближе к дому. Но у меня образование не экономическое, поэтому меня не брали. Потом я начала смотреть уже хоть что-то.

Девушка говорит, что пробовала устроиться даже мерчандайзером, но, «когда пришла на склад, увидела весь этот хаос там, услышала сленг грузчиков», поняла, что такая работа не для нее.

— Устроиться оказалось не так просто. В объявлениях пишут одно, а по факту — совсем другое оказывается. Зарплату обещают 600 рублей, а приходишь, говорят 450 на руки. Но за эти деньги 2 через 2 по 12 часов работать… То есть это мне надо кого-то просить, чтобы забрали ребенка из садика, в десять вечера ехать, к примеру, к родителям на противоположный конец города, чтобы забрать его домой, — рассказывает девушка. — С профессией «мастер по маникюру и педикюру», думаю, можно построить свой рабочий график, как нужно. Сейчас я жду, пока группа наберется, и параллельно хожу на собеседования по вакансиям, на которые меня центр занятости отправляет.

По словам собеседницы, сейчас ей материально помогают родители и бывший муж платит алименты, на это они с ребенком и живут. Что касается обновлений в декрете по поводу стопроцентных коммунальных платежей, она ко всему этому относится скептически. Говорит, что «если попадет в число «тунеядцев», все равно ничего платить не будет».

— За медицинские услуги я и так сама плачу, — говорит она. — Если УЗИ — платно, талонов сто лет нет. Да и вообще я по врачам хожу редко. За коммуналку… На меня квартира никакая не оформлена, поэтому я не могу платить 100%. Ерунду какую-то придумали. И так у людей денег нет, они же работу ищут.

Девушка считает, что за три месяца найти нормальную работу очень сложно.

— Хотя, наверное, смотря по какой специальности. У меня подруга год работу искала, тоже на бирже труда стояла. И она бухгалтер, — подчеркивает собеседница. — Была в декрете, не работала три года. После ее не особо хотели брать. Потом она пошла на курсы бухгалтерии 1С, тоже через центр занятости, до и достаточно быстро устроилась на работу.

Курсы по переобучению в центре занятости проводят только по тем специальностям, которые востребованы на рынке труда.

— Бывают случаи, когда к нам приходят люди «с улицы», которые даже не зарегистрированы у нас, и говорят, что хотят пройти курсы по специальности, на которую нужно учиться два года. И каждый год обучения стоит бешенных денег. И это один единственный человек. На него одного тратить огромные деньги, чтобы, как он комментирует, потом уехал работать в Россию, нецелесообразно. И у нас даже вакансий никогда не бывает по таким специальностям, — говорит Тамара Курганская.

Список специальностей, по которым можно отучиться, постоянно пополняется. В этом году, к примеру, первый раз набирают на курсы дорожных рабочих, будут их готовить под заказ.

— Это строительное предприятие заказало. Для того чтобы стать дорожным рабочим, у тебя должен быть разряд и навыки. Нужно уметь укладывать и тротуарную плитку, и бордюры. Мужчины активно идут учиться, потому что после курсов берут на постоянную работу, — подчеркивает начальник центра занятости. — Обучаем и поваров, и продавцов. После курсов редко кто к нам обратно возвращается как безработный. Как правило, люди проходят практику и им предлагают после нее остаться работать.

Пройти обучение теперь имеют возможность и мамы, находящиеся в декретном отпуске.

— Пока мать отдала ребенка в садик, она может быть целый день на курсах и получать дополнительные к тем, что у нее уже есть, знания, — говорит начальник центра занятости. — У нас есть такие. В основном это женщины с высшим образованием, которые хотят вспомнить или изучить, скажем, 1С бухгалтерию. Мама имеет возможность подготовиться к выходу на рынок труда, когда ребенку исполнится три года.

Среди тех, кто пришел на мини-ярмарку вакансий, большинство — мужчины

Еще один способ содействия в трудоустройстве, к которому прибегают центры занятости, — ярмарки вакансий. Большой плюс их в том, что в одном месте собирается несколько работодателей. Всем им можно здесь же задать все интересующие вопросы и записаться на собеседование. К примеру, межрайонный отдел трудоустройства Ленинский, Партизанский проводит их каждый четверг.

— Каждую неделю к нам приходит от двух до пяти организаций. Это и промышленные предприятия, и строительные организации, и организации сферы услуг, торговли, социального обслуживания, — перечисляют специалисты центра занятости. — В этот раз пришло только три — Национальный банк, ОАО «ОКБ Академическое», ДУП «Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой». Каждое из них предлагает несколько вакансий. К примеру, Нацбанк ищет уборщиков и уборщиц, дворников и несколько специалистов-делопроизводителей.

Специалисты говорят, что стараются обновлять перечень предприятий-участников ярмарок вакансий. Желающих нанимателей много, поэтому они пытаются дать возможность всем поучаствовать.

— Самые востребованные вакансии — это неквалифицированного труда, в том числе грузчик, подсобный рабочий, уборщик территорий, уборщик служебных помещений. Ищут работу и квалифицированные работники, к примеру, каменщики. На предприятиях очень востребованы станочники — шлифовщики, фрезеровщики, токари, штамповщики и другие, — рассказывают в центре занятости.

Представители предприятий и организаций говорят, что найти подходящих работников не так уж и просто.

— Нам нужны многие специалисты, — говорит представитель ДУП «Автомобильный комбинат» УП «Минскоблсельстрой». — К примеру, машинист башенного крана нужен. На вакансию приходят в основном молодые люди. Поработают немного и уходят. Из-за этого текучка кадров. И монтер пути нужен. Водителя экскаватора вообще очень сложно найти — узкая специализация, хотят большую зарплату. Но мы большую дать не можем, предлагаем от 600 рублей, а дальше все зависит от количества заказов. Если их мало, выходит чистый оклад. А вот среди водителей автомобиля еще такой текучки нет, просто два человека сейчас уволились, мы сейчас нуждаемся в таких работниках.

Сотрудница предприятия говорит, что они ищут работников не только на ярмарке вакансий, но и в интернете через сайты с вакансиями.

— В основном смотрим на сайте «Работа тут бай». И люди нашими вакансиями интересуются, мы приглашаем их на собеседования. Стараемся брать их на работу, давать людям шанс. Но если приходят злоупотребляющие алкоголем, таких не берем. У нас работы на высоте, это опасно.

Среди тех, кто пришел на ярмарку вакансий, большинство мужчины. Много тех, кого уволили по статье.

— Я по профессии «столяр». Хочу работать. Кем, это уже дело второе, — рассказывает мужчина средних лет. — Стою на учете в центре занятости уже 3 месяца, но не работаю почти год. Меня с предыдущей работы уволили по статье, потому что я — пьяница.

Мужчина говорит, что готов работать за 500 рублей даже не по специальности.

— Но предлагают 305 рублей. За вычетом налогов остается 260. Плюс траты на проезд до работы. Выходит, что и на покупку носков даже не останется. Это в Купаловском театре мне такую работу предлагали, — рассказывает безработный. — В центре занятости мне предлагают вакансии именно по специальности. Я еще и сам через интернет ищу. Но у меня плохая трудовая. И у всех ответ такой — «кандидатура не рассматривается».

Специалисты центра занятости подчеркивают, что большинство безработных — это действительно мужчины — их 70−80% от стоящих на учете.

— Есть среди них и с пошатнувшимся здоровьем, и уволенные по статье, к примеру, за появление на рабочем месте в нетрезвом виде или за систематические прогулы. Им сложнее найти работу. Они и хотят куда-то устроиться, но работодатели не слишком настроены таких брать, — поясняют работники центра занятости. — Но большинству безработных все же удается помочь. Сегодня у нас на учете стоит 820 человек. Это жители трех столичных районов — Заводского, Ленинского и Партизанского. А на начало года их было 1630 человек. То есть порядка 28% от нуждавшихся получили содействие в трудоустройстве.