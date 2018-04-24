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Открыто новое полезное свойство кофе

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  • 24.04.2018, 13:02
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Исследователи проанализировали данные 15 научных экспериментов.

Ученые установили, что употребление кофе усиливает потенциал жизнелюбия у человека и помогает бороться с депрессией, пишет сайт healthyliving.com.ua.

Сотрудники Медицинского колледжа Университета Циндао предложили использовать для борьбы с психологическим негативом кофе.

«В кофе содержится ряд ферментов, которые снижают риск развития депрессивных состояний у человека», - заявили, в частности, китайские специалисты.

Прежде чем прийти к такому выводу, исследователи проанализировали данные 15 научных экспериментов, в которых добровольцы пили кофе. В итоге они обнаружили: каждая выпитая чашка кофе в день на 8% уменьшает вероятность для человека впасть в депрессивное состояние.

По мнению ученых, кофе способен уменьшать воспалительные процессы, затрагивающие нейроны, - этот эффект обеспечивается комбинацией антиоксидантов, содержащихся в нем. Кроме того, ощущению бодрости и прилива сил способствует кофеин.


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