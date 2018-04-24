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В Ереване проходит шествие оппозиции в память о геноциде армян

  • 24.04.2018, 13:41

В Армении вспоминают жертв массовых убийств армян в Османской империи 1915-1916 годов.

Тысячи жителей Армении, представителей диаспоры из-за рубежа сегодня посещают мемориальный комплекс "Цицернакаберд", сообщает "Настоящее Время".

Сегодня же оппозиция проведет политические консультации с представителями власти, сообщил лидер последних протестов в Армении, которые завершились отставкой премьер-министра страны, Никол Пашинян. "Сегодня мы проведем политические консультации, чтобы юридически оформить победу народа", – сказал он.

По оценкам армянских и многих независимых историков, во время Первой мировой войны в результате систематических убийств со стороны турецких войск погибли 1,5 млн армян. Турецкие власти считают эту цифру завышенной и настаивают максимум на полумиллионе погибших, объясняя убийства реалиями военного времени.

Турция не признает случившееся в 1915 году "геноцидом" и категорически возражает против употребления этого термина по отношению к событиям 1915 года. Около 30 стран мира употребляют этот термин.


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