«Газпром» не будет продолжать транзит газа через Украину 24.04.2018, 14:49

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Фото: РИА «Новости»

Действительный контракт продолжен не будет.

«Газпром» не будет продолжать поставки газа в Европу через Украину на сегодняшних условиях. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам заместителя правления «Газпрома» Александра Медведева, контракты продлевать не будут.

«Действительный контракт ни при каких условиях, даже при перемене местом солнца и луны, продолжен не будет», — заявил Медведев.

В то же время один из руководителей «Газпрома» не исключил в будущем транзита через Украину в страны Европы, но уже по новым условиям.

«Около двух лет назад Путин поручил провести переговоры по поводу транзита газа через Украину по окончанию срока действующего контракта», — добавили в «Газпроме».