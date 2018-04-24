ПАСЕ: Неподконтрольными территориями Донбасса управляет Россия 24.04.2018, 15:28

Парламентская ассамблея Совета Европы де-факто признала окупацию Донбасса.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Речь идет о резолюции "О чрезвычайном положении...", которая посвящена случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека. Сейчас такую возможность задействовали три государства – Украина (после нападения РФ), Франция (после террористических атак) и Турция (после попытки переворота).

Во время рассмотрения украинского блока документа Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются "территориями, которые находятся под фактическим управления Российской Федерации" (territories under effective control by the Russian Federation).

Изначально планировались более сильные изменения - предложенные поправки должны были констатировать статус "временно оккупированных территории, которые контролируются Российской оккупационной администрацией". Однако (вероятно, для уверенности в успехе голосования) были предложены устные подпоправки, в которых украинские депутаты отказались от фразы об "оккупации".

За две соответствующие поправки проголосовало 98-100 депутатов, против - 3-4 депутата.

Против подтверждения такого признания голосовали парламентарии, которые относятся к пророссийским силам - немецким "Левым" и "Альтернативе для Германии", а также нидерландской Соцпартии.

Также в этой резолюции ПАСЕ подтвердила осуждение российской агрессии против Украины, которая совершена в нарушение мужнародного гуманитарного права и принципов Совета Европы.