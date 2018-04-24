Уроженку Минска назвали одной из лучших учителей бизнеса в мире

Уроженку Минска назвали одной из лучших учителей бизнеса в мире1
- 24.04.2018, 15:58
Эксперты составили список из 40 лучших преподавателей школ бизнеса в мире в возрасте до 40 лет.
Американский сайт Poets&Quants составил (перевод — belmir.by) список Best 40 Under 40 Business Professors – список из 40 лучших преподавателей школ бизнеса в мире в возрасте до 40 лет.
В перечне оказалась и уроженка Беларуси
Наталье 38 лет. До того, как в 2012 году стать преподавателем в Уортоне, изучала психологию в Гарвардском колледже, а также бизнес-управление в Нью-Йоркскском университете.
Ее исследования фокусируются на том, как принимаются решения в различных областях человеческой деятельности и как процесс принятия решений развивается с течением времени.
Отвечая на вопросы анкеты, Винокурова рассказала, что желание стать преподавателем бизнеса у нее возникло, когда еще жила в Минске и была старшеклассницей.
«Увидела лекцию преподавателя по маркетингу из Калифорнийского университета. Это была самая интересная форма обучения, которую я на тот момент встречала», – пояснила она.
Наталья любит танцевать свинг, но признается, что в последние годы времени на это остается мало. Она также подсчитала, что за время работы в Уортоне проплыла в местном бассейне около 400 миль.
Ближайшее лето Винокурова проведет работая, а любимым местом отдыха назвала Внешние отмели – 320-километровую полосу узких песчаных барьерных островов побережья Северной Каролины.
Любимая книга уроженки Минска – «Мастер и Маргарита» Булгакова, любимая музыка Симфония №5 Шостаковича. Один из любимых фильмов – «Король говорит!».