Уроженку Минска назвали одной из лучших учителей бизнеса в мире 1 24.04.2018, 15:58

Наталья Винокурова

Фото: ldihealtheconomist.com

Эксперты составили список из 40 лучших преподавателей школ бизнеса в мире в возрасте до 40 лет.

Американский сайт Poets&Quants составил (перевод — belmir.by) список Best 40 Under 40 Business Professors – список из 40 лучших преподавателей школ бизнеса в мире в возрасте до 40 лет.

В перечне оказалась и уроженка Беларуси , которая работает старшим преподавателем менеджмента в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете.

Наталье 38 лет. До того, как в 2012 году стать преподавателем в Уортоне, изучала психологию в Гарвардском колледже, а также бизнес-управление в Нью-Йоркскском университете.

Ее исследования фокусируются на том, как принимаются решения в различных областях человеческой деятельности и как процесс принятия решений развивается с течением времени.

Отвечая на вопросы анкеты, Винокурова рассказала, что желание стать преподавателем бизнеса у нее возникло, когда еще жила в Минске и была старшеклассницей.

С другими преподавателями

Фото: wharton.upenn.edu

«Увидела лекцию преподавателя по маркетингу из Калифорнийского университета. Это была самая интересная форма обучения, которую я на тот момент встречала», – пояснила она.

Наталья любит танцевать свинг, но признается, что в последние годы времени на это остается мало. Она также подсчитала, что за время работы в Уортоне проплыла в местном бассейне около 400 миль.

Ближайшее лето Винокурова проведет работая, а любимым местом отдыха назвала Внешние отмели – 320-километровую полосу узких песчаных барьерных островов побережья Северной Каролины.

Любимая книга уроженки Минска – «Мастер и Маргарита» Булгакова, любимая музыка Симфония №5 Шостаковича. Один из любимых фильмов – «Король говорит!».