Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в 190 км от белорусской границы 2 24.04.2018, 18:03

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Встреча президента США и диктатора Северной Кореи может состоятся в Варшаве.

Столицей соседнего с Беларусью государства рассматривается как одно из девяти мест, где в июне может состояться встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына.

Варшаву одним из вероятных мест проведения исторической встречи назвало агентства Bloomberg, передает «Радыё Свабода». Кроме польской столицей называют Бангкок, Женеву, Хельсинки, Сингапур, Стокгольм, Осло, Прагу и Улан-Батор.

Сегодня о возможности встречи в Варшаве польского президента Анджея Дуду спросили журналисты.

- Гора с горой не сойдутся, а человек с человеком потенциально могут всегда, а задачей дипломатии, особенно страны, которая является членом Совета Безопасности ООН, как Польша, это создание таких ситуацией, чтобы мир в мире укрепился как можно сильнее и как можно дольше, - ответил Дуда.

Агентство Bloomberg напомнило, что у Северной Кореи есть в Варшаве «большое по размерам посольство». Журналисты вспомнили также, что первую важную речь в Европе американский президент в июле 2017 года сделал именно в Варшаве.

Саммит с участием Ким Чен Ына и Дональда Трампа является результатом дипломатических усилий Северной Кореи, которая в прошлом году объявила себя ядерной державой. В ответ Совет Безопасности ООН ввел жесткие санкции против Пхеньяна.