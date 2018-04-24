Глава Бундестага призвал создать армию Евросоюза 1 24.04.2018, 18:40

ЕС должен взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Европейский Союз должен усилить военное и оборонно-политическое сотрудничество среди стран-членов, считает председатель Бундестага Вольфганг Шойбле, передает DW.

По его мнению, Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и прилагать больше усилий в мировой политике в этом контексте. Такое заявление Шойбле озвучил во вторник, 24 апреля, на конференции глав парламентов государств ЕС в эстонском Таллине.

Учитывая комплексные угрозы в глобализирующемся мире у Европы есть шанс только благодаря общей внешней политике и политике безопасности, подчеркнул Шойбле.

«По моему личному убеждению, нам нужна европейская армия. Лучше вчера, чем завтра или послезавтра», - цитирует немецкого политика информагентство dpa.