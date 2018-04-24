Никол Пашинян: Премьером Армении должен быть кандидат от народа 2 24.04.2018, 20:43

Никол Пашинян

Лидер оппозиции в Армении назвал призраком правящую партию Саргсяна.

Лидер оппозиции Армении, основатель партии «Гражданский договор» Никол Пашинян заявил, что у правящей Республиканской партии «не осталось больше власти». «Остался только ее [партии] призрак. Мне не нужны гарантии от Республиканской партии, мне нужна только поддержка народа», — сообщил Пашинян на пресс-конференции в Ереване, передает РБК.

«Я не вижу в Армении ни одной силы, которая могла бы противиться воле народа», — добавил он.

Лидером Республиканской партии является Серж Саргсян, бывший премьер-министр Армении. На эту должность он был выдвинут своей партией. Саргсян ушел в отставку после массовых митингов и протестов. Основным организатором акций протеста стал Пашинян.

Оппозиционный лидер на пресс-конференции также заявил, что должность премьер-министра не должен занять никто из Республиканской партии, в том числе нынешний врио главы правительства Карен Карапетян, до этого — первый вице-премьер.

«Премьером должен быть кандидат народа», — подчеркнул Пашинян. Он добавил, что и сам готов занять пост премьер-министра, «если народ возложит такую ответственность» на него.

Отвечая на вопрос, кто еще может занять посты в новом кабинете министров, оппозиционер пояснил, что это будет зависеть «от конкретной политической ситуации». «Я думаю, что в нашем движении есть достаточно политических лиц. Но я не исключаю, что там [в правительстве] будут также представители других политических сил», — добавил Пашинян.

О желании стать главой правительства до досрочных выборов в парламент лидер оппозиционных протестов заявил ранее на переговорах с Карапетяном. Избрание Пашиняна и перевыборы стали основным требованием протестующих после отставки Саргсяна, рассказал член городского совета Еревана и правления партии «Гражданский договор» Ален Симонян.

Серж Саргсян до назначения на пост премьер-министра провел два срока в должности президента. Последний его срок закончился 9 апреля, когда новым президентом стал Армен Саркисян. Саргсяна на должность главы правительства предложила коалиция в составе Республиканской партии Армении и националистического блока «Дашнакцутюн». После выдвижения его кандидатуры начались протесты. Митингующие выступали против Саргсяна в качестве премьера, называя его назначение фактически третьим сроком на посту главы государства.