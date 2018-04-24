Литовское село: трудно найти работника и за €1000 8 24.04.2018, 21:53

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Литовские фермеры сетуют, что им трудно найти доярку за 1000 евро «на руки».

Фермеры Скуодасского района готовы платить работникам большую зарплату, однако даже за 1000 евро "на руки" и проживание найти хорошего работника непросто, пишет delfi.lt.

"Очень сложно. Работники есть, но если хочешь, чтобы человек работал честно и хорошо, такого найти сложно. Работникам предлагают не только зарплату, но и проживание, кроме того, летом планируем бесплатное питание. Есть желающие работать, но приходят такие, кто не отличает корову от телки, ничего не умеют. Что с ними делать, учишь, учишь. А они ничему не учатся. Мало таких, которые разбираются в своем деле", – сказала зоотехник Вилма, которая ищет доярок.

По ее словам, проблема и возраст. Если человек молодой, то немногие понимают всю ответственность работы. Хорошие доярки немолодые – почти все они научились этому еще в советское время.

"Можно найти человека с 45 лет. Молодых интересуют только деньги. Сейчас работают 10 человек, часть сменили, поскольку были такие, которые ничего не понимают в работе. Предлагаем такую зарплату, поскольку хотим заинтересовать хороших работников. Но найти все равно тяжело", – сказала Вилма. Она не стала называть название хозяйства, чтобы не привлечь лишь тех, кого интересуют деньги.

Кроме того, хозяйство предлагает работу и трактористам. Нужны те, кто умеет кормить скот при помощи специальной техники, но это умеют немногие.

Хозяйство может держаться лишь за счет хороших и трудолюбивых людей. Вилма сказала, что фермеры не только щедрые, но и требовательные – если человек пьет, то за неявку на работу полагается штраф в размере 100 евро. Такие санкции действуют.

Крупные фермеры говорят, что найти хорошего работника не очень сложно, если предлагаешь официальную зарплату и все социальные гарантии.

"Мы столько не предлагает, мы столько платим, – сказал о зарплате в 100 евро Пятрас Пускунигис, который руководит сельскохозяйственным предприятием в Шакяйском районе.

– Хорошие специалисты хорошо и зарабатывают. Мы говорим о том, сколько платят "на руки". Основная проблема - крупных фермеров ругают, будто они плохие, но лишь они платят все налоги – крупные фермеры и компании. Многие малые хозяйства платят работникам зарплаты "в конвертах". Этой весной выяснилась еще одна проблема – молодежь бежит оттуда, где платят нелегальные зарплаты. У нас все легально".

По его словам, люди не хотят работать как рабы, хотят купить жилье, поэтому официальная зарплата для них важна.

"Ну и что, если есть деньги, а если брать кредит, появляются проблемы, если официальная зарплата 200 евро, а остальное "в конверте". Проконтролировать всех невозможно", - заметил он.

По словам Пускунигиса, крупные хозяйства не только обязуются платить немаленькие зарплаты, но и сохранить работника весь год, поскольку не хотят отпускать подготовленных специалистов.

Кроме того, обучение нового тоже стоит денег, поэтому и хочется их удержать.

По словам Пускунигиса, села вымирают не из-за нехватки работы, а из-за нечестных небольших фермерских хозяйств и предпринимателей, которые не дают людям возможности заработать на жизнь.