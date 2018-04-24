Лига чемпионов: «Ливерпуль» разгромил «Рому» - 5:2 24.04.2018, 23:47

Фантастический полуфинальный матч порадовал любителей футбола обилием голов.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов встречался «Ливерпуль» и «Рома». Английская команда на «Энфилде» обыграла итальянский клуб со счетом 5:2.

Ливерпуль Англия – Рома Италия 5:2 (2:0, 3:2)

Голы: 1:0 – 35 Салах, 2:0 – 45 Салах, 3:0 – 56 Мане, 4:0 – 61 Фирмино, 5:0 – 68 Фирмино, 5:1 – 81 Джеко, 5:2 – 85, пенальти Перотти.

Ливерпуль – Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино (Клаван, 90), Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Салах (Ингз, 75), Милнер, Мане, Хендерсон.

Рома – Алиссон, Манолас, Жезус (Перотти, 67), Коларов, Фасио, Стротман, Флоренци, Ундер (Шик, 46), де Росси (Гоналон, 67), Наингголан, Джеко.

Предупреждения: Жезус (26), Александер-Арнолд (39), Ловрен (74), Хендерсон (85), Фасио (88).

Завтра, 25 апреля, «Бавария» в Мюнхене сыграет с мадридским «Реалом».