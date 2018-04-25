«Минчанка» — непьющая команда, клуб благородных девиц» 25.04.2018, 7:49

История белорусской волейболистки и ее мужа-«американца».

Надежда и Иван Владыко — спортивная пара, в которой она — профессионал, а он — любитель. В интервью tut.by блокирующая «Минчанки» рассказала о том, как плохо убранные волосы заставили ее гореть со стыда на площадке, а игрок в американский футбол — про липовые отмазки для страховых агентов, ненормативные кричалки в своей команде и просьбы познакомить с волейболистками «Минчанки».

«Замуж я вышла из-за хорошего блока!»

«Минчанка» обязательно будет в числе номинантов на звание лучшей женской команды в белорусском спорте в 2018 году. Выход в финал Кубка Европейской конфедерации волейбола — событие нерядовое. Это лучший результат отечественных коллективов в еврокубках с 1987 года, когда столичный «Коммунальник» завоевал женский Кубок обладателей кубков.

На пути к финалу «Минчанка» преодолела сопротивление авторитетов — российской «Уралочки» и немецкого «Штутгарта». В соперничестве с ними наши волейболистки выиграли серебро. Претензии белорусок на золото были бескомпромиссно отклонены звездным составом «Эджзаджибаши» из Турции (1:3 — дома, 0:3 — на выезде).

— Объясняя наши неподачи или дезориентации, нужно вспомнить про конец сезона и накопившуюся усталость, — защищает команду Надежда Владыко, блокирующая «Минчанки». — Заметьте, в финале наши девушки были залатаны — вышли в тейпах, а девушки из «Эджзаджибаши» появились на площадке чистенькими. Это говорит о том, что «Эджзаджибаши» умеет быстро восстанавливать игроков. Численность их тренерского и административного штабов сопоставима с количеством игроков в команде. У нас же одна женщина выполняет роль доктора, физиотерапевта и массажиста. Как бы она ни старалась, в одиночку сложно подвести игроков в оптимальных кондициях.

Как знать, возможно, своего максимума мы добились, когда обыграли «Штутгарт». Эта высота была подъемной для нас. С «Эджзаджибаши» мы много рисковали, потому что без риска борьбы точно не получилось бы. Ошибались — и тут же разница в классе отражалась в счете. А как только нам казалось, что удается выровнять положение, девушки из «Эджзаджибаши» прибавляли.

Легкая и рослая — 192 см, Надежда идеально подходит на роль блокирующей. В подростковом возрасте Надя занималась дефиле, но моделью так и не стала. Преданность волейболу свела ее с будущим супругом Иваном. Вместе они уже более пяти лет.

Иван Владыко трудится фитнес-инструктором. Ранее был одним из тех, кого называют «купи-продай».

— Как можно было забыть, кем ты работал, когда мы познакомились? — возмутилась неполному списку профессий мужа Надежда, когда тот закончил загибать пальцы.

— Ах да, целых два года был преподавателем в Институте парламентаризма и предпринимательства, — нашелся Иван. — Предмет? Физическая культура. Я и сам получил образование в этом университете. В студенческие годы познакомился с американским футболом: при вузе имелась команда. Будучи любимчиком ректора университета, как студент и игрок после выпуска получил предложение войти в преподавательский состав… Занятия по физре проводил в ФОК «Атлант», который являлся базой для «Минчанки». Помню, как в перерыве между парами сидели с коллегой на трибунах открытой волейбольной площадки и рассматривали девчонок. Это была услада для глаз!

— Наверное, они оценивали верхние передачи! — рассмеялась волейболистка.

— Да, мне сразу понравился Надин блок, — отметил Ваня.

— В общем, замуж я вышла из-за хорошего блока! — заключила Надежда. — Я же впервые заметила Ивана в столовой при ФОК. Всегда набирала полный поднос еды, и как-то попалась на глаза Ване. Он любезно пожелал приятного аппетита, а я почувствовала себя немного неловко, так как еды у меня было на троих — не меньше.

«Страховому агенту говорю, что меня сбил танк. Неудачно сходил на парад»

В отличие от Надежды Иван — не профи, а спортсмен-любитель. Сочетать тренировки и выступления с профессиональной деятельностью сложно, но он не пасует. Умудрился выстроить график работы так, чтобы во вторник, четверг, субботу и воскресенье быть вместе с «Ураганами», своей командой.

— Там большая любовь к американскому футболу, — утверждает Надежда. — Иначе я это объяснить не могу. Он ведь подвергает себя таким рискам!

— У меня было достаточно травм, — не скрывает 29-летний мужчина. — Разрыв ахиллова сухожилия во время игры, из-за чего пропустил весь сезон, перелом ключицы и многочисленные вывихи пальцев. Ахилл лечил, будучи сотрудником госучреждения, и получил больничный в полном объеме. Мой страховой агент, конечно, не знает о том, что занимаюсь американским футболом. Случись что на поле, выдумываю! Говорю, что травма бытовая. Ну или шучу: «Меня сбил танк! Вот так неудачно сходил на парад, представляете?» Или: «Жену защищал от бандитов».

— Сколько еще лет вы отводите себе в американском футболе?

— 15 лет, а может, и больше. Люблю американский футбол за его ценности: стоять друг за друга, приходить на выручку, не сдаваться и биться до последней капли крови.

Вывихи и переломы пальцев — вещь обыденная для блокирующих в волейболе, и вовсе не причина пропустить тренировку. Вот как это объясняет Надя:

— Любой палец, кроме большого, можно зафиксировать в прямом положении, привязав меньший палец к большему, а в случае со средним пальцем мы используем… линейку! При травме большого пальца необходимо бинтовать всю кисть. У меня была трещина на большом пальце левой руки, мизинцы сейчас уже кривые. Обычно из-за вывихов или ушибов пальцев волейболистки не обращаются за справкой, а терпят. Закаленный у девушек характер, хотя, наверное, это не всегда правильно. Когда спортивная карьера завершится, такое отношение к здоровью вылезет боком.

«Ураганы» из Минска — новый коллектив в белорусском американском футболе. Составлен из игроков, которые не имели практики в своих предыдущих командах. После 12 лет в «Минских Зубрах», с которыми Иван стал чемпионом Украины и Балтийской лиги в 2016 году и обладателем Кубка Монте Кларка в 2017-м, он тоже решил сменить обстановку.

Понимание правил в американском футболе, несмотря на собственный опыт в спорте и мужа-«американца», так и не пришло к Надежде.

— Сижу обычно на трибуне и думаю: «Ну вот когда эта четверть закончится? А сейчас что произошло?» — признается Надя. — Положение усугубляет тот факт, что, как правило, летом ты как жена игрока либо сгораешь на солнце, либо мерзнешь на трибунах. После матча муж принимает холодный душ, возвращается домой побитый. Ешкин кот, зачем это нужно?! Нет, конечно, я понимаю. Контактный вид спорта помогает мужчинам выплеснуть энергию. Характер борьбы в американском футболе животный, я бы так сказала. Хотя в семейной жизни от мужа не исходит агрессии и жестокости.

— Иван, новозеландские регбисты перед матчами исполняют хаку, ритуальный танец. Как настраиваются на борьбу в американском футболе?

— С помощью переклички. «Кто мы?» — «Ураганы». — «Чего мы хотим?» — «Победы». Это если мягко, потому что лексика требует ограничения «18+».

— Когда они фотографируются, кричат «сиськи», — выдала секрет команды Надежда.

— Ну а потом начинается: «Покажите нам сиськи!» — «Сколько?» — «Много!» — «Когда вы хотите?» — «Всегда!» В автобусе по дороге домой после игр можем напевать «Колеса круглые» или «Duty Free».

— Тем временем «Минчанка» — непьющая команда, — уверяет Надежда. — Это клуб благородных девиц. Мы же единственный раз пили пиво вместе в Штутгарте (после победы в первом полуфинале Кубка ЕКВ над одноименной командой. — Прим. ред.)! Потом смеялись. Видимо, надо было добраться до Штутгарта, чтобы, наконец, собраться в непринужденной обстановке! С другой стороны, если бы достижение цели требовало от нас нарушить режим, мы без промедления сделали бы это.

«Хотела взять в руки лопату и выкопать для себя могилку»

Иван ходит на матчи Надежды с 3 ноября 2012 года, когда у пары случилось первое свидание. С момента появления команды «Ураганы» в компании Вани можно встретить и других игроков в американский футбол. Бывает, что ребята приходят на поединки «Минчанки» в своей форме и тем самым привлекают внимание детей и активных пользователей Instagram.

— Мы играли дома с командой из французского Ле-Канне, а на голове у меня была гулечка, — вспоминает о самом неловком моменте в завершившемся сезоне Надежда. — Обычно убираю волосы в хвост, но в этот раз было так. И вот шла подача. Как игрок первого темпа наблюдала за тем, как будет исполнен прием. А мяч, пролетая над моей головой, коснулся гулечки и изменил траекторию. Я не сразу поняла, как он спланировал. А когда дошло, стало так стыдно! Хотела взять в руки лопату и выкопать для себя могилку. На этом все — больше никаких гулек!

Приятные моменты для игроков моего амплуа — это блоки. Смак состоит в том, что, во-первых, ты сумел отреагировать на атаку соперника. А если мяч отлетел от твоих рук неудобно для соперника, то ощущения просто классные. Получается, суть игры в том, кто кого перехитрит. Бывает, хочется крикнуть, как в баттле: «Раунд!» Нельзя. Неспортивно выражать эмоции в отношении соперника, а как только ты повернулся спиной к сетке, кричи своей команде что угодно.

— Правда ли, что на выездных матчах «Минчанки» в Кубке ЕКВ белорусский флаг наряду с флагом принимающей стороны и стягом турнира иной раз обозначали с помощью рисунка или фанерных листов?

— Честно, не помню, где была фанера. Может быть, во Франции. Посмотрели на такой флаг… Было видно, что вчера рисовали. Возникли нюансы и в гостях у «Уралочки». Дело в том, что орнамент на образцах флага до 2012 года и после отличается. Наш администратор указала на этот недостаток. Почему нет? Нас тоже супервайзеры «дрючат» за разные мелочи. С другой стороны, флаг — вещь важная. Будьте добры хотя бы разобраться, как правильно его вешать.

— Каждый раз между розыгрышами волейболистки хлопают друг друга по попе. Делают это чаще, чем ударяют ладошками. Что это?

— Это своеобразное чувство плеча, эмоциональный контакт. Не знаю, как так пошло. Может быть, потому что травма спины — довольно распространенное повреждение среди волейболисток. Мне было бы не очень приятно, если бы меня хлопали по спине. А по попе — почему нет? Вроде бы похвалили. А как эти прикосновения красят игру!

— Вне всяких сомнений, — поддержал жену Иван. — Сколько раз слышал от парней: «А познакомь меня с этой девушкой!» Почитают программку к матчу, а там есть год рождения девушек, рост, вес и так далее. У меня для пылких ребят отговорка простая: «Все вопросы к Наде».

— А я номера телефонов одноклубниц не раздаю. Зачем сводничеством заниматься? Номер — конфиденциальная информация. Кроме того, в век интернета можно связаться практически со всеми.

Со следующего сезона с вероятностью до 90 процентов «Минчанка» будет выступать в российской Суперлиге. Заявку белорусская сторона подала и ждет решения федерации волейбола России.

Увеличение финансирования «Минчанки» не уничтожит национальное первенство по волейболу среди женщин, считает Надежда Владыко. Блокирующая уверена, что на перелеты команды и проживание в гостиницах будут изысканы дополнительные средства.

— Аншлаг на домашнем матче со «Штутгартом» в Кубке ЕКВ показал потенциал «Минчанки», — уверена Надя. — Поддержать нас пришли не только родственники и друзья, но и совершенно новая аудитория. Например, были хозяева усадьбы, в которой мы с Ваней провели свадьбу. Завладеть временем болельщика — вот главная задача клуба. Куда человек пойдет: на футбол, хоккей или посмотрит телевизор дома? Выступление «Минчанки» в российском чемпионате по волейболу станет еще одним предложением для поклонников спорта. В России «влеты» нас могут ждать от московского и казанского «Динамо». «Уралочку» мы одолели в Кубке ЕКВ, примерно на одном уровне с ней находится «Енисей». Играть с ними на равных готовы, другое дело — выдержать темп. Вот и проверим себя. Будет интересно.