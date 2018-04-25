«Белшина» получила чистый убыток в $145 миллионов 8 25.04.2018, 9:10

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Аудиторы поставили под сомнение способность бобруйского предприятия продолжать работу.

Выручка ОАО «Белшина» в 2017 году выросла на 10,2%, до 740 млн рублей. Такая информация содержится в годовом отчете компании, опубликованном на Едином портале финансового рынка, сообщает tut.by.

Прибыль от реализации увеличилась на 24%, до 22,57 млн рублей.

Долгосрочные кредиты и займы на начало 2018 года составили 357,8 млн рублей, краткосрочные — 264,5 млн.

Краткосрочная дебиторская задолженность сложилась на уровне 186,6 млн рублей.

Чистый убыток ОАО «Белшина» в 2017 году вырос в 65 раз и составил 274,17 млн рублей. Ключевое влияние оказали убытки от курсовых разниц. Они составили 357,454 млн рублей.

— Мы курсовые разницы [за 2015−2017 годы] в соответствии с указом относили на конец 2018 года. Но с целью приведения бухгалтерской отчетности к МСФО все списали по итогам 2017 года, — пояснили на «Белшине». Там подчеркнули, что показатели, связанные с операционной деятельностью, демонстрируют рост.

Аудиторы также обратили внимание, что на начало 2018 года краткосрочные обязательства шинного комбината превышали краткосрочные активы на 146 млн рублей.

С учетом подобных финансовых результатов аудиторы были вынуждены поставить под сомнение способность бобруйского предприятия продолжать работу непрерывно. Вместе с тем в отчете говорится, что «Белшина» продолжит работу в обозримом будущем. Приводится ссылка на отчет предприятия о мерах по экономической стабилизации в 2017 году и программу финансового оздоровления в 2018 году.