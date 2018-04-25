Максим Винярский: Залог перемен – в осознание гражданами простого факта 1 25.04.2018, 10:30

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

В привычном для узурпатора сценарии в любой момент что-то «может пойти не так».

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

«Интересно бывает наблюдать за событиями, которые кардинально изменяют состояние общества, имея личный опыт участия в них. Тут тебе и правитель, который не желает отползать в сторону от трона, и несогласные с ним граждане на улицах городов и местечек, и аресты властями лидеров протеста вместо содержательных переговоров с ними.

Но что-то пошло не так — не по привычному для нас, белорусов, сценарию. Вместо того, чтобы разбежаться по домам и начать обливать грязью Никола Пашиняна, отыгрываясь на нем за свою собственную трусость и обвиняя в том, что он «бросил народ под дубинки» и «не обеспечил безопасность», армяне продолжили сопротивление. Выходили вновь и вновь, парализовали движение в городе, нарушив, наверное, какие-то там законы, блокировали государственные учреждения, стояли под водометами. И постоянно требовали: освободите наших лидеров, или будет еще хуже. И победили.

Наблюдая за событиями в Украине, Армении и других государствах, понимаешь, что залог перемен — осознание гражданами страны простого факта: свобода и право выбирать свою судьбу стоят жертв. Чем раньше мы это произойдет, тем меньше их будет. Склоняя головы и сгибая колени, можно только вымолить новое ярмо на шею, возможно, тяжелее предыдущего.

А возможности ненасильственного сопротивления, братья-белорусы, мы с вами еще даже на пять процентов не использовали».