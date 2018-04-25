Никол Пашинян может быть выдвинут в премьер-министры Армении 1 25.04.2018, 13:06

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Никол Пашинян

Фото: photolure.am

Армянская оппозиция собирается выдвигать своего лидера на должность премьера.

Представляющий оппозиционную парламентскую фракцию «Елк» («Выход») Эдмон Марукян (партия «Просвещенная Армения»), который изначально не присоединился к уличным протестам, возглавляемым лидером фракции Николом Пашиняном, в беседе с «Радио Азатутюн» сегодня заявил, что Пашинян будет выдвинут кандидатом на пост премьер-министра.

«Создалась ситуация, при которой без отказа Республиканской партии от власти ничего с места не сдвинется», - заявил Марукян на одной из улиц Еревана, где проходят многолюдные шествия и акции протеста сторонников Пашиняна.

В армянском парламенте, состоящем из 105 депутатов, у фракции «Елк» 9 мандатов, а партия «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна (которая уже призвала своих членов присоединиться к «народной волне протеста»), имеет 31 мест (блок «Царукян»).

«Вместе с ППА у нас уже есть 40 мандатов, нам не достает 13 [чтобы избрать Пашиняна премьер-министром]. Я думаю, что мы можем получить недостающие голоса от Республиканской партии (58 мест) и ее коалиционного партнера «Дашнакцутюн» (7 мест)», - сказал Марукян.

Напомним одним из требований Никола Пашиняна является проведение внеочередных парламентских выборов.