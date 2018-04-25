Власти Германии ожидают рекордный рост экономики страны 25.04.2018, 17:05

Правительство ожидает самый высокий рост за семь последних лет.

В ближайшие годы заметно вырастут объемы инвестиций, доходов и потребления, заявил министр экономики ФРГ. Число работающих жителей может до конца 2019 года увеличиться примерно на 1 млн человек, сообщает "Немецкая волна".

Правительство Германии ожидает самый высокий рост экономики страны за последние семь лет. В 2018 году ВВП предположительно вырастет на 2,3 процента, а в 2019-м - на 2,1 процента, сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) в Берлине в среду, 25 апреля, представляя так называемый весенний прогноз. "Экономическая ситуация в Германии остается оживленной, подъем продолжается", - заявил Альтмайер. При этом в январе в Берлине прогнозировали рост ВВП в текущем году в 2,4 процента.

По словам министра, в ближайшие годы будет наблюдаться "ощутимый" рост инвестиций, доходов и потребления. Согласно прогнозу, до конца 2019 года число работающих жителей увеличится примерно на 1 млн человек, что приведет к новому рекордно низкому уровню безработицы.

"Импорт будет расти быстрее экспорта"

"Несмотря на нехватку кадров в отдельных отраслях и регионах, конец подъема экономики в настоящий момент не предвидится", - цитирует агентство Reuters доклад Минфина Германии. Немецкие компании будут активнее экспортировать и инвестировать, ожидают экономисты. По их оценке, из-за динамичного роста общего спроса объемы импорта продолжат увеличиваться быстрее, чем объемы экспорта.

Вместе с тем среди возможных рисков для экономики указываются новые торговые барьеры, ухудшение экономической ситуации в таких важных странах, как Китай, а также геополитические события или волнения финансовых рынков.