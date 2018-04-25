Ученые потребовали от Медведева пресечь деятельность Роскомнадзора 7 25.04.2018, 21:00

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Дмитрий Медведев

Российские ученые требуют «пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора».

Общество научных работников обратилось к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с требованием "пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора". Ученые считают, что сотрудники ведомства должны понести ответственность за нанесенный ими ущерб. Обращение к Медведеву опубликовано на сайте ОНР, передает “Радио Свобода”.

Из-за массовых блокировок Роскомнадзора, оказались недоступны необходимые для научной работы ресурсы. Также сорвалась подача заявок на конкурсы грантов, проводимые Российским фондом фундаментальных исследований. По мнению ученых, вред, который нанесли действия Роскомнадзора российской науке и образованию, "не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании."

В ведомстве заявили, что ведут "предметный диалог" с Google, по поводу блокировки IP-адресов Telegram. В компании Amazon отказались помогать Роскомнадзору.

С 16 апреля в России по решению суда блокируют доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к ним. Заблокированы почти 20 миллионов адресов. Из-за этого пострадали сотни онлайн-сервисов. При этом сам Telegram продолжает работать.