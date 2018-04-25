New York Times рассказала, как парень просил у белорусов руки их дочери 25.04.2018, 21:12

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Ирина и Раймонд

Фото: New York Times

Раймонд Вай Линь и белоруска Ирина Моргенштерн поженились в Бруклине.

Ирина Моргенштерн и Раймонд Вай Линь поженились 21 апреля в центре для проведения мероприятий Dumbo Loft в Бруклине, пишет New York Times (перевод - belmir.by) в разделе, посвященном свадьбам.

Ирина – дочь Лены и Бориса Моргенштернов. Семья приехала в Бруклин из Минска. Папа работает старшим инженером в медцентре, а мама – администратором в офисе доктора.

Мистер Линь, который, как сообщает газета, полностью воспринял белорусские корни Ирины, в течение трех месяцев изучал русский язык, чтобы на нем попросить у ее родителей руки дочери.

«Мои папа и мама хорошо говорят по-английски, но Раймонд все равно был настроен решительно, – пояснила девушка. – Он так старался, и это было очень мило».

Мисс Моргенштерн – 32 года, она окончила Бостонский университет и работает старшим директором проектов в Sequel Studio.

Мистеру Линю исполнилось 31, он учился в Калифорнийском университет и является старшим менеджером по маркетингу в GrubHub.

Молодожены познакомились, когда были участниками волонтерского проекта в публичной школе №230 и обучали третьеклассников, как готовить ланчи в школьном кафетерии.