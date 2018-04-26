CNN: РФ готовила в США нападения аналогичные отравлению Скрипаля 26.04.2018, 7:30

Один из российских шпионов выдавал себя за представителя программы защиты свидетелей ЦРУ.

Среди десятков российских дипломатов в США, которых в марте выслали из страны, были вероятные шпионы, которые отслеживали бежавших из РФ россиян и их семьи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Известен по меньшей мере один случай, когда российские шпионы выдавали себя за представителей программы защиты свидетелей ЦРУ, которые якобы должны были защищать переселенцев.

В связи с этим у американской разведки возникли опасения, что Россия готовила нападения в США на эмигрантов из РФ, которых считают предателями или врагами.

Белый дом и ЦРУ отказались комментировать эту информацию. Посольство РФ в США не ответило на запрос о комментарии.

Опасения связаны с отравлением 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери ранее осужденного в РФ за шпионаж в пользу Лондона разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. В полиции заявили, что россияне отравлены ядом "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. Лондон обвинил Кремль и организовал ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".