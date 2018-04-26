Никол Пашинян: С этого момента в Армении нет правительства 26.04.2018, 7:36

Лидер армянской оппозиции призвал правящую партию признать победу революции.

В Армении с этого момента нет правительства. Об этом заявил на митинге на площади Республики в Ереване лидер протестного движения, депутат Никол Пашинян, сообщает news.am.

Указыва рукой на здание правительства, Пашинян заявил: «Некоторые в этом здании считают, что народ так удивлен и удовлетворен отставкой Сержа Саргсяна, что после вчерашнего празднования позабыл, зачем собрался». По словам Пашиняна, Карен Карапетян надеялся, что после празднования 23 апреля и дня поминовения 24 апреля люди не выйдут на улицы. «То, что произошло сегодня, делает очевидным, что Карену Карапетяну следует безоговорочно и без условий признать победу нашей революции и не проявлять каких-либо пожеланий оставаться у кормила власти. Мы требуем однозначной и безоговорочной капитуляции РПА», - заявил Никол Пашинян.

По его словам, с момента отставки Сержа Саргсяна в отставку ушло все правительство. И сейчас в правительстве нет ни одного действующего чиновника, все члены кабинета подали в отставку, и в Армении ныне нет правительства. Пашинян заверил, что Карапетян по закону не имеет права исполнять обязанности премьер-министра, это может привести к уголовной ответственности. «Сегодня он собрал силовиков и заявил, что необходимо ввести чрезвычайное положение. Я удивляюсь логике этого человека», - заметил Пашинян.

По сведениям Пашиняна, такую возможность Карен Карапетян обсуждал на недавнем заседании Совета безопасности.

Оппозиционный лидер отметил, что даже Серж Саргсян, который в прошлом занимал должности министра внутренних дел, министра обороны, министра национальной безопасности, не рискнул вводить чрезвычайное положение, тем более у Карена Карапетяна не хватит духа, и если даже он подпишет какой-то документ, народ тут же его аннулирует.

Кстати, Пашинян заявил, что их юристы, проанализировав законодательство Армении, пришли к выводу, что Карен Карапетян после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна не имел права «провозглашать» себя и.о. премьер-министра. По словам оппозиционера, по сути Карапетян является и.о. вице-премьера и тем более не имеет права объявлять в стране ЧП.

Более того, как подчеркнул Пашинян, сейчас в Армении правительства вообще нет, так как все его члены находятся в отставке.

Теперь у Карена Карапетяна есть только один выход: признать результаты ненасильственной народной революции, заявил Пашинян.

По его словам, в последние дня также муссируется версия о том, что Карапетян уже решил свой вопрос в Москве и будет премьер-министром в Армении. Пашинян сказал, что сегодня встречался с официальными представителями России, которые заверили его, что Москва не вмешивается во внутренние дела Армении.

Он также призвал некоторых бизнесменов не говорить от имени Москвы. «Армения – это не торговый центр, который вы можете сдать в аренду», - сказал Никол Пашинян.

Он также сказал, что Серж Саргсян до сих пор находится в Армении, более того, как и было обещано, по отношению к нему не было попыток сведения счетов или вендетты. «это означает, что Саргсян сам понимает, что это народная, ненасильственная революция, цель которой не месть, а законность, справедливость, национальное единство и согласие», - заявил Пашинян.