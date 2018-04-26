32 года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС 2 26.04.2018, 7:49

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26 апреля — день, который разделил на «до» и «после» жизни многих белорусов.

Сегодня 32 года с аварии на Чернобыльской атомной станции. Из всех стран, которые затронули ее последствия, в процентном соотношении Беларусь пострадала больше всех. 26 апреля 1986 — день, который разделил на «до» и «после» жизни многих белорусов.

Половину из 118 районов нашей страны в разной степени затронула чернобыльская катастрофа, наиболее пострадал 21 район. Из 2,2 миллионов людей, которые жили на загрязненных землях, эвакуировали и отселили 138 тысяч, еще около 200 тысяч сами уехали с пострадавших территорий.

На самых загрязненных землях создали Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Здесь хранится треть всего «чернобыльского наследия», которое досталось Беларуси после аварии на АЭС: 30% цезия, еще 70% стронция и 97% плутония. Отсюда навсегда отселили тысячи людей, задача этих территорий — не пустить радиацию дальше.

После аварии на атомной станции на большую часть Беларуси выпал радиоактивный йод-131. В течение первых месяцев после катастрофы он полностью распался. Однако йодный удар привел к патологиям щитовидной железы, особенно у детей.

На 66% территории Беларуси уровни загрязнения почвы цезием-137 превышали 10 кБк/м2. Максимальный уровень загрязнения почвы цезием-137 в ближней зоне ЧАЭС обнаружен в населенном пункте Крюки Брагинского района — 59 200 кБк/м2, а в дальней зоне (локальное пятно на расстоянии 250 км от ЧАЭС) — в населенном пункте Чудяны Чериковского района Могилевской области — 59 000 кБк/м2.

Стронций-90 выпал на Беларусь более локально. Уровни загрязнения почвы этим радионуклидом выше 5,5 кБк/м2 (0,15 Ки/км2) обнаружены на 10% территории республики. Максимальные уровни стронция-90 обнаружены в пределах 30-км зоны ЧАЭС и достигали величины 1800 кБк/м2 в Хойникском районе Гомельской области. Наиболее высокая активность стронция-90 в почве в дальней зоне обнаружена на расстоянии 250 км — в Чериковском районе Могилевской области и составила 29 кБк/м2, а также в северной части Гомельской области, в Ветковском районе — 137 кБк/м2.

2% площади страны загрязнены трансурановыми элементами (плутоний-238,-239,-240 (238, 239, 240Pu) — с плотностью более 0,37 кБк/м2. Преимущественно это касается Брагинского, Наровлянского, Хойникского, Речицкого, Добрушского и Лоевского районов, а также Чериковского района Могилевской области. Загрязнение изотопами плутония с высокой плотностью характерно для тридцатикилометровой зоны ЧАЭС. Наиболее высокие уровни наблюдаются в Хойникском районе — более 111 кБк/м2.

Когда распадается плутоний-241, на радиоактивно загрязненных территориях образуется америций-241. По радиотоксичности он близок к изотопам плутония. Через 100 лет после аварии на ЧАЭС, в 2086 году, общая активность почвы на загрязненных территориях Беларуси будет в 2,4 раза выше, чем в начальный послеаварийный период. Снижение альфа-активности почвы от америция до уровня 3,7 кБк/м2 ожидается только после 2400 года.

Чернобыльская катастрофа нанесла Беларуси и экономический удар. Ущерб оценивают в 235 миллиардов долларов США — в расчете на 30 лет преодоления последствий катастрофы. Это 32 бюджета республики за 1985 год.

С 1989 года оппозиция проводит в Минске шествие «Чернобыльский шлях», посвященное трагедии.