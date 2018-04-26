Лидер Бобруйского профсоюза РЭП борется с фальсификаторами из милиции 1 26.04.2018, 16:37

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Галина Смирнова

Все законные требования адвоката Галины Смирновой милиция проигнорировала.

Галина Смирнова, лидер Бобруйского профсоюза РЭП, отправила в Бобруйский районный суд жалобу на сотрудника ГАИ капитана милиции Козырева, который оштрафовал ее якобы за «переход улицы в неположенном месте», сообщает сайт praca-by.info.

Ночью 24 марта Галина Смирнова подверглась так называемому превентивному задержанию: сотрудники милиции встретили ее у подъезда, посадили в машину, допрашивали и обыскивали в РОВД, после чего отправили в ИВС на трое суток. Правоохранители при этом допустили огромное количество процессуальных нарушений; так, например, они довольно долго не могли избрать единую версию, за какое именно нарушение активистка провела три дня в изоляторе. В итоге Галина Смирнова получила штраф за переход улицы в неположенном месте - при том, что в момент предполагаемого нарушения она ехала в такси домой (незадолго до задержания). На это решение Галина Смирнова и подала жалобу.

В документе активистка последовательно излагает все нарушения, допущенные сотрудниками милиции:

"В УВД в отношении меня старшим лейтенантом милиции Колячко Евгением Евгеньевичем без разъяснения мне моих прав был сфабрикован протокол об административном правонарушении якобы за переход ул. Московской в районе дома № 31 в неустановленном месте. Колячко было достоверно известно, что я трезва и вменяема, юридически грамотна в подобных вопросах, и поэтому не могла совершить и не совершала инкриминируемого мне правонарушения.

Второй протокол в отношении меня также без разъяснения мне моих прав был сфабрикован за неповиновение якобы законным требованиям работников милиции, хотя сотруднику милиции, составлявшему протокол, было достоверно известно, что я не оказывала неповиновения их требованиям, т.к. в силу своей юридической грамотности и опытности в политических и профсоюзных делах. И поэтому, даже если исходить из ложной версии милиции, никогда не стала бы к ГАИшному возможному штрафу до 3-х БВ добавлять себе ещё и весьма вероятный арест до 15 суток.

На все мои законные требования предоставить мне возможность воспользоваться правом на защиту с помощью адвоката с начала административного процесса были проигнорированы".