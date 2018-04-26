Самый богатый человек Грузии вновь возглавит партию власти 2 26.04.2018, 16:42

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Бидзина Иванишвили

Бидзина Иванишвили решил вернуться в политику.

Бывший премьер-министр Грузии и миллиардер Бидзина Иванишвили вновь станет председателем правящей партии "Грузинская мечта".

Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвиили, сообщает "Новости-Грузия".

Премьер сообщил, что Иванишвили ответил согласием на его предложение стать председателем правящей партии "Грузинская мечта". В настоящее время пост председателя партии занимает сам Квирикашвили.

Он считает, что Иванишвили сумеет "усилить главное ядро партии в ранге председателя, придать большую и новую динамику для дальнейшего развития, большей эффективности и прогресса как в исполнительной, так и в законодательной власти и в органах самоуправления".

"Я уверен, что это решение положительно скажется на политической жизни страны", - сказал премьер.

Следует отметить, что Иванишвили ранее не раз говорил, что не собирается возвращаться в политику.

Иванишвили стал премьер-министром Грузии в 2012 году после победы на парламентских выборах созданной им коалиции "Грузинская мечта". Через год он ушел в отставку с этого поста по собственному желанию.

Несмотря на его заявления о том, что он не вмешивается в политику, многие представители грузинской оппозиции, эксперты, а также влиятельные неправительственные организации не раз отмечали, что Иванишвили управляет политической ситуацией "из-за кулис" и без него не обходится ни одно серьезное назначение в правительстве.