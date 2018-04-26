Le Figaro: О российских наемниках, которые воюют за Сирию 26.04.2018, 17:12

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иллюстрационное фото

История ЧВК «Вагнера».

Сотни солдат удачи в полной безвестности сражаются плечом к плечу с бойцами сирийской регулярной армии. Партия писателя-националиста Эдуарда Лимонова поставляет новобранцев во имя исторического альянса между Москвой и Дамаском, пишет корреспондент Le Figaro (перевод - inopressa.ru) в Москве Пьер Авриль.

Кирилл Ананьев никогда не знал ни почестей, ни военной славы, только уважение своих боевых товарищей. Ни один официальный представитель не положил цветы на его могилу, неотличимую от обычных мест погребения на Щербинском кладбище, недалеко от Москвы, говорится в статье. Этот 30-летний человек погиб 8 февраля неподалеку от Дейз-эз-Зора в Сирии. Для Кремля он не существует. Он один из "российских граждан, которые отправились в Сирию по своей собственной инициативе и с самыми различными целями", как говорит Министерство обороны.

Активисту-нацболу (Национал-большевистская партия запрещена по суду. - Прим. ред.) Ананьеву взбрело в голову взять в руки оружие во славу Кремля и во славу Путина. "Мы находимся в оппозиции, мы не хотим сражаться во имя российского правительства", - утверждает писатель Эдуард Лимонов, чья партия "Другая Россия" - позиционирующая себя как национал-большевистская и коммунистическая - предоставила немало новобранцев для Сирии, и все это, по его словам, во имя исторического альянса между Дамаском и Москвой, выкованного в 1960-е. В эпоху холодной войны, передает корреспондент.

По данным сайта Conflict Intelligence Team (CIT) - независимого источника, расследующего конфликт в Сирии, опираясь на социальные сети, около 80 российских наемников погибли 8 февраля, и все они являлись членами отряда, который на треть состоял из сирийских призывников. Их нанимателем являлась "ЧВК Вагнера", которая набирает на работу от 2 до 3 тыс. наемников под чутким руководством близкого к Путину олигарха Евгения Пригожина - того самого, который обвинен Вашингтоном в управлении "фабрикой троллей", предназначенной для оказания влияния на американские выборы, говорится в статье.

По данным издания The Washington Post, опирающегося на источники из американской разведки, этот 50-летний человек лично координировал наступление в Дейр-эз-Зоре, совместно с Дамаском и Кремлем, хотя официально он отрицает всякую связь с "ЧВК Вагнера". По данным интернет-газеты "Фонтанка", его боевые действия контролировал Дмитрий Уткин, участник боевых действий на Донбассе, кавалер Ордена Мужества. На похищенной фотографии изображено, как в декабре 2016 года он стоит рядом с Путиным вместе с тремя другими наемниками, говорится в статье.

В отличие от американских частных военных компаний, которые занимают видное положение - как Academi с ее 22 тыс. сотрудников - российские наемники ориентированы на непрозрачность. Законом предусмотрено наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет за неофициальное участие российских контрактников в вооруженных конфликтах. Однако в зонах военных действий российское государство не намерено отказываться от их услуг, замечает Авриль.

"Эти компании используются для выполнения боевых заданий, которые власть не желает связывать с регулярной армией. Благодаря этого Кремль не должен отвечать за потери", - поясняет политолог и военный аналитик Александр Храмчихин.

По данным агентства Reuters, отправка этих бойцов происходит скрытно через гражданскую сирийскую авиакомпанию ChamWings, находящуюся под санкциями Вашингтона.

Не так давно два российских депутата предложили - тщетно - легализовать существование военных компаний, передает журналист. "Цель нашего проекта - поставить эти компании на службу внешним интересам России, - поясняет его автор Михаил Емельянов, который наткнулся на закрытую дверь в Минобороны. - Дамаск и Москва постепенно отвоевывают последние очаги сопротивления мятежников, и сирийское досье становится решенным вопросом, - продолжает парламентарий. - Сегодня надо думать о будущем региона в целом, и частные компании могли бы помочь этой миссии". Его законодательная инициатива была отклонена.

"Сирия - там все закончено, рынка больше нет", - подтверждает Бондо Доровских, основатель компании, зарегистрированной в Лондоне, название которой он утаивает. Этот сын военного полгода прослужил в Донбассе и в настоящее время процветает в Нигерии, в дельте реки Нигер, сообщает автор.

Кроме того, французские власти с обеспокоенностью наблюдают за развертыванием российских военных инструкторов в Центральноафриканской республике. Действуя официально под мандатом ООН, в реальности они производят разведку на северо-востоке, в направлении суданской границы, на территориях, контролируемых оппозицией. А пока с начала года Банги (столица ЦАР. - Прим. ред.) вполне легально получает легкое оружие из российских военных запасов, пишет Авриль.

"Для нас африканский рынок потенциально интересен. Там речь идет не просто о задачах наблюдения, но о поставке специального оборудования, средств защиты и о военной подготовке", - признался на условиях анонимности представитель охранной фирмы Morgan Security, действующей в Гвинейском заливе. Российская пресса, в свою очередь, сообщает о присутствии "ЧВК Вагнера" в Южном Судане, граничащем с ЦАР, говорится далее.

По данным газеты "Коммерсант", куратор "ЧВК Вагнера" небезызвестный Евгений Пригожин также планирует отправить на африканский континент российских политологов: в ближайшие годы там ожидается множество выборов, указывает Авриль. Подобная инициатива, исходящая от олигарха со скандальной репутацией по прозвищу "повар Путина", дает пищу для домыслов о существовании будущего раздела задач между "псами войны" и политическими советниками. Как охотно поясняют наемники, лоббирование - это нерв войны.