Как в Борисове обманывают покупателей 26.04.2018, 17:48

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За отсутствие бесплатной упаковки магазин может получить штраф на приличную сумму.

В редакцию ex-press.by обратилась борисовчанка, которая в одном из магазинов Борисова приобрела хлебобулочную продукцию, упакованную очень странным образом — вместо стандартного одноразового пакета печенье завернули в пищевую пленку.

С 2014 года фасовочные пакеты должны быть бесплатными. СМИ писали о том, как некоторые магазины в Борисове используют различные приемы, чтобы продать их, тем самым нарушая постановление совета министров № 703 от 22 июля 2014 года.

В основном покупатели не просят бесплатные пакеты: одни не знают, что упаковка стоит денег, другие — что имеют право на бесплатную упаковку. За отсутствие бесплатной упаковки магазин вообще может получить штраф на приличную сумму.

Журналистка отправилась в магазин «Водар хлеба» («Мясо-Молоко», магазин № 59, Борисовский Пищеторг), который находится на проспекте Революции 27, и под видом обычной покупательницы приобрела 200 граммов овсяного печенья, чтобы проверить, как упакуют такой товар.

Продавщица смело насыпала печенье в красивый плотный полиэтиленовый пакет с логотипом «Водар хлеба».

На вопрос журналистки, это бесплатный пакет или платный, женщина ответила:

— Это платный пакет, стоит 4 копейки.

Тогда девушка попросила упаковать печенье в обычный пакет, который является бесплатной упаковкой. Ведь покупатель имеет право на это. На что продавщица возмутилась и сказала, что это невозможно, а в качестве бесплатной упаковки магазин предлагает только фольгу или пищевую пленку.

По словам продавщиц и администратора, упаковывать в пакеты нельзя, а на бумаге написано, что можно. Так в выписке из приказа ОАО "Борисовхлебпром" говорится, что полиэтиленовый пакет входит в список бесплатных видов упаковки, которые предоставляет «Водар хлеба», однако продавцы отказались дать борисовчанке бесплатный пакет и в итоге с горем пополам завернули печенье в пленку. Не успела продавщица положить продукцию на поднос, как одно печенье вывалилось. Только со второго раза удалось товар упаковать.

Вот так магазин № 59 нарушает закон. Причем книгу жалоб и предложений журналистка также получила не сразу...