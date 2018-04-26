Беларусь с 1 мая повышает экспортные пошлины на нефть 1 26.04.2018, 18:36

Экспортные пошлины на нефть будут повышены на 6,4%.

Беларусь с 1 мая 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства Беларуси №325 от 25 апреля 2018 года, передает interfax.by.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена на 6,4% - со $111,4 до $118,5 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин также увеличится на 6,4% - с $61,2 до $65,1 за 1 тонну, на товарные бензины - с $33,4 до $35,5 за 1 тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $35,5 за 1 тонну (была $33,4). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 апреля. Тогда они были снижены на 6,8%.